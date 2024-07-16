Başepiskopos Bekçiyan artık Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi’nde

2019’daki Patrik seçimi öncesindeki süreçte bir dönem Patriklik Kaymakamlığı için Türkiye’ye çağrılan ancak resmi çevrelerce kaymakamlığı onaylanmayan Başepiskopos Karekin Bekçiyan bir süredir Almanya’da bir huzurevindeydi. Bekçiyan Sırpazan İstanbul’a getirilerek Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’ne yerleştirildi.

Başepiskopos Bekçiyan Patrik seçimi sürecindeki gelişmelerin ardından tekrar görev yeri olan Almanya’ya dönmüş, bir süre sonra da burada bir huzurevine yerleştirilmişti.

Başepiskpokos Karekin Bekçiyan, Kemal Yalçın, Herman Hintiryan, Vasken Barın, Sarkis Adam’ın katkılarıyla ve Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu’nun davetiyle 15 Temmuz Pazartesi günü İstanbul’a getirilerek Surp Pırgiç Hastanesi’ne yerleştirildi.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30663/basepiskopos-bekciyan-artik-yedikule-surp-pirgic-hastanesi-nde