Bakan Ersoy, Sümela Manastırı’ndaki Ana Kaya Kilisesi’nin fresklerini restore ettiklerini bildirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Sümela Manastırı’nda Ana Kaya Kilisesi’nin fresklerini aslına uygun restore ettiklerini bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sümela Manastırı’nın fresklerini geleceğe taşıdıklarını, bu kapsamda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

Sümela Manastırı’nın Fresklerini Geleceğe Taşıyoruz. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sümela Manastırı’nda, Ana Kaya Kilisesi’nin fresklerini aslına uygun olarak restore ediyoruz. Özellikle "Son Akşam Yemeği" sahnesi gibi önemli freskleri, özel tekniklerle eski… pic.twitter.com/MiBN1g1hKN — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) July 16, 2024

“UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Sümela Manastırı’nda, Ana Kaya Kilisesi’nin fresklerini aslına uygun olarak restore ediyoruz. Özellikle ‘Son Akşam Yemeği’ sahnesi gibi önemli freskleri, özel tekniklerle eski görkemine kavuşturuyoruz. Gelecek nesillere emanet edeceğimiz büyük değerler olarak gördüğümüz kültür varlıklarımıza ve tarihi değerlerimize sahip çıkmaya, onları geleceğe taşımaya devam ediyoruz.”

AA