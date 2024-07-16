“Altın Kayısı” “Usta” ödülü Tarsem Singh’e verildi

YEREVAN, 16 TEMMUZ, ARMENPRESS: Yerevan XXI. “Altın Kayısı” Film Festivali kapsamında düzenlenen resepsiyonda, “Panorama Bölgesi” yarışma programı jüri başkanı, Hint kökenli Amerikalı yönetmen Tarsem Singh’e “Usta” ödülü verildi.

Armenpress’in bildirdiğine göre, Singh, Ermeni izleyicisine Parajanov estetiğinden ilham alan Lady Gaga’nın “911” şarkısının klibinin yaratıcısı olarak tanınıyor. Ayrıca, R.E.M.’in “Losing My Religion”, Vanessa Paradis’in “Be My Baby” ve Lou Reed’in “What’s Good” şarkılarının kliplerini de çekmiştir.

2000 yılında, Jennifer Lopez’in başrolünü oynadığı kült bilim kurgu gerilim filmi “The Cell” (Hücre) ile sinema dünyasına adım atan Singh, bu filmiyle Hollywood sinemasına tipik olmayan olağanüstü parlak görsel ve sembolik düşünce nedeniyle birçok sinema eleştirmeninden yüksek övgüler aldı. “The Cell”den sonra Singh, beş uzun metrajlı film daha çekti. Son filmi olan “Dear Jassi” (Sevgili Jassi) adlı drama, 2023 Toronto Uluslararası Film Festivali’nde “Platform” ödülünü kazandı ve 2024 “Altın Kayısı”da gösterildi.

Ödülü, “Altın Kayısı” film festivalinin kurucu başkanı Harutyun Khachatryan ve festivalin sanat direktörü Karen Avetisyan takdim etti. Tarsem Singh, ödül için teşekkürlerini ifade etti.

https://armenpress.am/tr/article/1195821