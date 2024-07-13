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Şanlıurfaspor, Ermenistan’ın Alashkert Yerevan takımından Stefan Ashkovski ile sözleşme imzaladı. 

2024-07-13

Şanlıurfaspor Kulübü, Ermenistan’ın Alashkert Yerevan takımından aynı zamanda Kuzey Makedonya A Milli takımında oynayan kanat oyuncusu Stefan Ashkovski ile sözleşme imzaladı.

Şanlıurfaspor Kulübü, Ermenistan’ın Alashkert Yerevan takımından aynı zamanda Kuzey Makedonya A Milli takımında oynayan kanat oyuncusu Stefan Ashkovski ile sözleşme imzaladı. İmza törenine Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mehmet Giray Küçük katıldı.

https://www.sanliurfa63.com/sanliurfaspor-ermenistan-in-alashkert-yerevan-takimindan-stefan-ashkovski-ile-sozlesme-imzaladi/54368/

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