Papa Françesko: ”İsa Mesih Ekümenizmin Kalbidir”

Luteryen Dünya Federasyonu heyetini kabul eden Papa Françesko, ‘‘İsa Mesih, ekümenizmin kalbidir’’ dedi. Papa, Vatikan Apostolik Sarayı’nda yaptığı konuşmada, toplantıyı ekümenik kardeşliğin önemli bir jesti olarak değerlendirdi.

2025’te 1.İznik Konseyi’nin 1.700. yıldönümü kutlanılacak. Papa Françesko, bu bağlamda toplantının Katolikler ve Luteryenler arasında uzlaşı için önemli bir işaret olduğunu söyledi.

‘‘İsa Mesih, ekümenizmin kalbidir’’ vurgusunda bulunan Papa, ‘‘O, göksel merhametin beden almasıdır. Bizlerin ekümenik çalışmaları buna tanıklık ediyor. 1.İznik Konseyi’nin 1.700. yıldönümünü bir umut şöleni olarak kutlamalıyız. Umudun kaynağı olan Rab, her zaman bizimle birlikte olsun ve birliktelik ruhunda bizlere eşlik etsin. Ekümenizm yolunu birlikte yürümeli, dua etmeli ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeliyiz’’ dedi.

(Kaynak: Catholic News Agency)

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