İsrail Gazze’ye bir kez daha saldırdı: 71 can kaybı

İsrail uçakları Gazze’de ‘güvenli alan’ ilan edilen bölgeyi vurdu: En az 71 kişi öldürüldü, yaklaşık 300 yaralı var

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail Ordusu’nun bölgenin güneyindeki Han Yunus kenti yakınlarında düzenlediği hava saldırısı sonucu en az 71 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

300’e yakın kişinin de yaralandığı saldırıda hedef alınan yoğun nüfuslu El Mevasi bölgesi, İsrail Ordusu tarafından siviller için güvenli bölge ilan edimişti.

Buraya kaçmaya teşvik edildiklerini söyleyen bölge sakinleri BBC’ye yaptıkları açıklamada, hava saldırısının bir deprem gibi hissedildiğini belirtti.

Yakındaki sahra hastanesinde çalışan doktorlar saldırıda ölen ve yaralananlarla başa çıkmakta zorlandıklarını söyledi.

İsrail Ordu Radyosu, Han Yunus’taki saldırıda Hamas komutanlarından Muhammed Deif’in hedef alındığını bildirdi. Radyo, Deif’in akıbetinin belirsiz olduğunu söyledi.

Reuters Haber Ajansına konuşan üst düzey Hamas yetkilisi Ebu Zuhri ise Deif’e ne olduğu konusunda bilgi vermezken, “İsrail’in iddiaları saçmalık ve bu korkunç katliamı meşru göstermeye çalışıyorlar. Tüm şehitler sivil ve yaşananlar Amerika’nın desteği ve dünyanın sessizliğiyle desteklenen soykırım savaşının yoğunlaşması” dedi.

(Ajanslar, BBC Türkçe)

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