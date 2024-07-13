Erdoğan’ın gündeminde yeniden ‘Zengezur Koridoru’ var

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesine katıldığı Washington’dan dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan’a Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri de soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İran’da Cumhurbaşkanı değişti, Ermenistan’da Paşinyan barıştan yana cümleler kuruyor. Türkiye-Azerbaycan perspektifi Kafkaslarda barışı getirmek üzerine… Bu bağlamda Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşması ve İran’ın Zengezur Koridoru’na bakışı konusunda neler söylersiniz? Ermenistan ile Azerbaycan barış anlaşması imzaladığı zaman o bölge tamamen barış iklimi olacak ve belki Ermenistan-Türkiye sınırının açılabileceğini işaret etmiştiniz. Bu da düşünülebilir mi?” sorusuna, “Niye düşünülmesin. Yani biz bu konuda zaten Paşinyan’a her şeyi söyledik.” karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Artık bütün yelkenleri barışa açmamız lazım. Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış yakında sağlanır diye umut ediyoruz. Bu barışı Türkiye olarak yürekten destekliyoruz. Zengezur Koridoru’nun açılması da bu barış anlaşmasını taçlandıracak ve tamamlayacak adımdır. Azerbaycan’ın da Ermenistan’ın da Türkiye’nin de bölgedeki diğer ülkelerin de refah ve huzuruna bu adımlar olumlu katkı sağlar. Bu kadar olumlu yönü bulunan kararların geciktirilmeden alınması ve gereğinin yapılmasını arzu ederiz. Bölgeden olumlu sinyaller geliyor, bunların müjdeli haberlere dönüşmesini temenni ediyoruz. Diğer ülkelerin de barış sürecine katkı sağlamak noktasında benzer bir yaklaşım ortaya koymaları kalıcı barışın bir an önce tesisi için önemlidir.”

İran Cumhurbaşkanıyla görüşmede Zengezur Koridoru’nun konuşulmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz sadece bu seçimi nasıl kazandığı konusunda değerlendirmeler yaptık.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İran münasebetlerini çok daha farklı bir noktaya taşımak istediklerini belirterek “Zengezur Koridoru özellikle Azerbaycan, Ermenistan ve İran herkesin çıkarına olacak stratejik koridordur ve bu koridor devreye girdiği anda İran da rahatlayacak, Azerbaycan da rahatlayacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev için o koridor çok önemli. İnşallah oradaki raylı sistem devreye girdiği anda burada Azerbaycan çok çok rahatlayacak.” diye konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan Nahcivan ile Azerbaycan’ı birbirine bağlayacak ve Ermenistan topraklarından ‘engelsiz’ biçimde geçecek bir koridor için ısrarını sürdürüyor. Ermenistan ise kendi topraklarından geçecek ancak kontrolü dışında olacak bir koridora karşı çıkıyor ve yeni alternatif ulaşım kanalları (‘Barış Kavşağı’) öneriyor. Türkiye ve Azerbaycan’ın ‘Zengezur koridoru’ olarak isimlendirdiği girişime İran da karşı.

Agos