Bursa’da eski Ermeni kilisesi suç merkezine dönüştü

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Bursa’nın Demirkapı Mahallesi’nde bulunan ve harabeye dönen eski Ermeni kilisesi, birçok suçun merkezi haline geldi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirkapı Mahallesi’nde bulunan ve 19. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen eski Ermeni kilisesi, geçtiğimiz yıllarda çıkan yangının da ardından adeta harabeye döndü.

Demirkapı Mahalle sakinleri söz konusu metruk yapının, son yıllarda birçok suçun merkezi haline geldiğini ifade etti.

Eski kiliseyi madde bağımlılarının toplanmak ve uyuşturucu madde kullanmak için mesken haline getirdiğini kaydeden mahalle sakinleri, ayrıca bu metruk yapının bir fuhuş yuvası haline geldiğini de söyledi.

Mahalle sakinleri, Demirkapı Mahalle Muhtarlığının hemen karşısında bulunan eski Ermeni kilisesinin ya yıkılmasını ya da etrafının temizlenip tel örgülerle çevrilerek suçlardan arındırılmasını talep ediyor.

Söz konusu suçlar sebebiyle mahallenin adının çıktığından şikayetçi olan Demirkapı Mahalle sakinleri, yetkililerden mahalledeki güvenliğin artırılmasını ve mahallenin geliştirilerek modernleştirilmesini talep ediyor.

19. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen ve sonrasında özel mülkiyete geçerek dokuma fabrikası olarak kullanılan yapı, uzun yıllardır terk edilmiş halde.

Kaynak: Arda Şaru

https://www.herkesduysun.com/bursa/bursa-da-eski-ermeni-kilisesi-suc-merkezine-donustu-426949