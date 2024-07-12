zmir’de hoşgörünün simgesi: Hem cami hem kilise

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İzmir’de bulunan Alaçatı Pazaryeri Camisi, tarihi ve kültürel anlamda büyük bir hoşgörünün simgesi olarak öne çıkıyor.

DUYGU KAYA

SEMRA İĞTAÇ– İzmir‘in Alaçatı semtinde yer alan ve günümüzde Alaçatı Pazaryeri Camii olarak bilinen bu ibadethane, tarihi ve kültürel anlamda büyük bir hoşgörünün simgesi olarak öne çıkıyor. Aslen 19. yüzyılda Yuhannis Halopas tarafından inşa edilen Ayios Konstantines Kilisesi, Cumhuriyet’in kurulmasının ardından Atatürk tarafından camiye dönüştürüldü. Bugün, aynı yapı hem cami hem de kilise olarak kullanılmaya devam ediyor.

Tarih ve mimari özellikler

Ayios Konstantines Kilisesi’nin yapımına 1830’lu yıllarda başlandı ve yığma moloz taş tekniği kullanılarak 1874 yılında kilise olarak hizmete açıldı. Beldede yaşayan Rum vatandaşlar için inşa edilen üç kiliseden sadece bu yapı günümüze ulaşabildi. Cumhuriyet’in ilanının ardından camiye dönüştürülen bu tarihi yapı, içindeki ikonalar ve fresklerle dikkat çekiyor.

İbadethanenin kullanımı

İbadethane, araya çekilen bir perde ile doğu kısmı kilise, batı kısmı cami olarak ikiye ayrılmış durumda. Namaz vakitlerinde perdeler kapanarak namaz kılınıyor, pazar günleri ise kilise olarak hizmet veriyor. Bu yapı, hoşgörü çerçevesinde hem Müslüman hem de Hristiyan ziyaretçilere açık.

Restorasyon ve sanat eserleri

1920’li yıllarda camiye çevrildiğinde içindeki freskler boyayla kapatılmıştı. Ancak 2010 yılında yapılan restorasyon çalışmaları, bu fresklerin gün yüzüne çıkmasını sağladı. Rönesans eğitimi almış bir ressam tarafından boyanmış olan ikonostasinin ortasındaki kafatası ve çapraz kemik tasviri, Hristiyanlık inancında büyük bir öneme sahip.

Peygamber tasvirleri ve ikonlar

İkonostasinin ortasında İbrahim Peygamber, İshak ve Yakup Peygamberlerin tasvirleri bulunuyor. Solunda Süleyman, Yeremya, Zekeriya, Musa, Harun, İşaya peygamberler, sağında ise Davud, Ezekiyel, Danyal, Habakkuk, Gideon ve İlyas peygamberler yer alıyor. Bu ikonlar, Hristiyan inancının önemli kahramanlarını ve olaylarını betimliyor.

Dış mekân ve minare

Caminin bahçesinde siyah-beyaz çakıl taşından mozaikler görmek mümkün. Ayrıca, camiye sonradan eklenen tek şerefeli minare, kesme taşlı olup dışarıdan girişi bulunmaktadır.

Alaçatı Pazaryeri Cami, hem tarihi hem de kültürel açıdan önemli bir ibadethane olmasının yanı sıra, hoşgörünün ve birlikte yaşamanın güzel bir örneğini sergiliyor. Bu yönüyle hem turistlerin hem de yerel halkın ilgisini çekmeye devam ediyor.

https://www.izgazete.net/izmirde-hosgorunun-simgesi-hem-cami-hem-kilise