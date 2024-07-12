Paşinyan hükümeti, ‘Ermeni Tarihi’ dersini ‘Ermenistan Tarihi’ olarak değiştirdi

Erivan’daki Paşinyan hükümeti, müfredattaki tarih derslerinin ‘Ermeni Tarihi’ yerine ‘Ermenistan Tarihi’ adı altında öğretilmesi teklifini kabul etti. Buna göre artık tarihi olaylar, modern Ermenistan devletinin perspektifinden sunulup analiz edilecek.

Artı Gerçek – Rusya’dan uzaklaşıp Batı’ya yaklaşırken, Azerbaycan’la barış anlaşması imzalamak, Türkiye’yle normalleşmek isteyen Nikol Paşinyan’ın başbakanlığındaki hükümet, “Ermeni Tarihi” dersinin adının “Ermenistan Tarihi” olarak değiştirilmesi kararını aldı.

CANLI YAYINDA TARTIŞILIP KABUL EDİLDİ

Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Janna Andreasyan’ın sunduğu tasarının bakanlar kurulunda kabul edilmesi, hükümetin YouTube sayfasından canlı yayımlandı.

‘TARİHSEL OLAY VE SÜREÇLERİN MANTIKSAL ZİNCİRİ TAKİP EDİLEREK’

“Ermeni Tarihi” adının “devlet olma fikrini içermediği veya açıkça temsil etmediğini” söyleyen hükümetin açıklamasında “Tarih öğretimi her şeyden önce tarihi olayların modern Ermenistan, Ermenistan Cumhuriyeti açısından analiz edilmesini ve sunulmasını amaçlamalıdır” denilerek şöyle devam edildi:

“Dolayısıyla tarih öğretimi yoluyla, devlet fikrinin ve Ermeni devletinin farklı formatlarda var olduğu önceki dönemlerdeki iç devlet geleneğinin önemi vurgulanarak, devletin var olmadığı dönemlerde böyle bir devletin oluşmasına yönelik kamusal adımlara ve çabalara vurgu yapılarak, Ermenistan Cumhuriyeti’nin varlığı, tarihsel olay ve süreçlerin mantıksal zinciri altında ortaya konulacak.”

‘ERMENİ DİASPORASI DA DEVLET PERSPEKTİFİNDEN YORUMLANACAK’

“Aynı zamanda Diaspora’daki Ermeni topluluklarının potansiyeli de dikkate alınarak, Ermenistan dışında oluşan topluluklar, devlet ve devletçilik fikri ve onun güçlendirilmesine yönelik çabalar perspektifinden sunulacak.”

PAŞİNYAN: DEVLET ZİHNİYETİYLE DÜŞÜNMEYE ALIŞALIM

Başbakan Paşinyan, “Ermeni Tarihi” içeriğinin, önceki devletlerin özelliklerinden çok bunların kuruluş ve yıkılışının silsilesine yoğunlaştığından yakınarak şunları söyledi:

“Devlet bambaşka bir kültürdür, bambaşka bir bakış açısıdır. Bu düşünce tarzının her zaman ve her yerde elimizde olmadığını kabul edecek güce sahip olmalıyız. Artık dünyanın ve hayatın bambaşka bir şekilde görülebildiği devlet algısı kulesine tırmanmaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz.”

‘İÇERİĞİN KISMEN ÇIKARILDIĞI İDDİALARI DOĞRU DEĞİL’

Eğitim Bakanı Andreasyan da “Ermeni Tarihi” ifadesinin kendileri açısından devletleşme fikrini tam olarak aktarmadığı için sorunlu olduğunu söyleyerek “Tarih öğretimi her şeyden önce tarihi olayların modern Ermenistan Cumhuriyeti açısından analizini ve sunumunu amaçlamalıdır” dedi.

Andreasyan, muhalefetin itirazlarına yanıt olarak şu vurguyu yaptı:

“Bir kez daha açıkça söylemek istiyorum ki, içerik açısından eğitim programının bir parçası olmaya devam edecek ve bu anlamda içerikten bazı bölümlerin dışarıda bırakıldığı yönündeki iddiaların gerçeklikle hiçbir ilgisi yok. Sadece o vakaları, olayları, gerçeklikleri sunma biçimi değişiyor, yeniden değerlendirme yapılıyor.”

ÇEVRİMİÇİ OYLAMADA YÜZDE 49 DESTEK

Ermenistan’da tarih eğitimine bakış ve bunun adlandırılması meselesi bu yılın başından beri gündemde. Değişiklik, Ermenistan hükümetinin tasarılar konusunda halkın fikirlerini aldığı resmi internet sitesinde 22 Ocak-7 Şubat tarihlerinde oylamaya sunulmuş, görüş belirten 23 bin 402 kişinin yüzde 49’u destek vermişti.

MUAHELEFET TEPKİLİ: ERMENİ TARİHİ 2 BİN YILLIK GEÇMİŞİ KAPSIYOR

Muhalif politikacılar ve bazı tarihçiler, “Ermeni Tarihi adının hem Ermeni ulusunun hem de devletinin tarihini, yani son iki bin yıldaki Ermenistan’ı yansıttığını” söyleyerek değişikliğe karşı çıkmıştı.

Muhafet liderlerinden, Ulusal Gündem Partisi’nin eşkurucusu Avetik Çalabyan, şu itirazı getirmişti:

“Ermeni Tarihi, çok daha kapsamlı bir kavramdır ve halkımızın devlet öncesi dönemdeki tarihini, Urartu ve Büyük Ermenistan tarihini, Ermeni beyliklerinin ve ortaçağ krallıklarının tarihini ve çok daha fazlasını içerir. Bunu nispeten yakın bir döneme gönderme yapan Ermenistan Tarihi ile değiştirmek, Ermeni tarihinin önemli bir bölümünü yapay şekilde öğretimden dışlayacaktır.”

‘BATI ERMENİSTAN’I MÜFREDATTAN ÇIKARACAKLAR’

Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi üyesi ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Eduard Şarmazanov, Paşinyan hükümetinin ülkeyi geçmişinden koparmayı amaçladığını ve “Batı Ermenistan” olarak öğretilen birtakım içerikleri müfredattan kaldırmak istediğini iddia etmişti. Ermeni Tarihi’nde Türkiye’nin bazı doğu illeri “Batı Ermenistan” olarak öğretiliyordu.

‘DIŞ BASKILAR YÜZÜNDEN’

Paşinyan’ın iktidara gelmesiyle görevden ayrılan eski Soykırım Müzesi Müdürü tarihçi Hayk Demoyan, değişikliğin dış dünyadan gelen taleplerden kaynaklandığını savunmuştu.

KARABAĞ’DAN DİASPORAYA UZANAN MESELE

Dün değişikliğin bakanlar kurulunda kabulünün ardından Sputnik Armenia’ya konuşan tarihçi Doç. Dr. Edgar Hovhannisyan, hükümetin yeni kararını eleştirdi. Hovhannisyan, Azerbaycan’ın eylülde tamamen geri aldığı Karabağ bölgesinde tek taraflı Ermeni yönetimi kurmuş olanların ve Ermenistan’ı kuranların, okullarda Ermeni Tarihi dersini gören nesiller olduğuna işaret etti.

Ocakta Ermenistan Halk Radyosu’na verdiği röportajda “Ermeni Tarihi’nin aynı zamanda Ermenilerin çoğunluğunu oluşturan Ermeni Diasporasını da temsil ettiği söyleyen Hovhannisyan, “Ermenistan tarihinden bahsediyorsak Ermeni kolonilerini, diasporasını incelemeyecek miyiz? Örneğin Ermenistan’ın bağımsızlığını yeniden tesis etme fikrinin ilk tohumları 18. yüzyılda Hint-Ermeni kolonisinde doğdu” demişti. (AA, MediaMax, OC-Media, Dış Haberler)

https://artigercek.com/dunya/pasinyan-hukumeti-ermeni-tarihi-dersini-ermenistan-tarihi-olarak-degistirdi-310820h