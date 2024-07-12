Namazla alay eden bu meczup Kürt olamaz! Olsa olsa Ermeni soyundandır

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Güneydoğu’da bir ilde çekildiği ve bir halay oyununda namazla alay eden kişi tepkilere neden oldu. Videoyu izleyenler “Bunlar Kürt olamazlar, Müslüman Kürtler namazla alay etmezler. Bunlar olsa olsa Ermenidir” yorumunda bulundular.

Sosyal medyada hızla yayılan halay oynayanların görüntüsü vatandaşlardan yoğun tepki aldı. Güneydoğu’daki bir ilimizde, Kürt kökenli bir ailenin düğünde çekildiği tahmin edilen bu videoda meczubun biri namazla adeta dalga geçiyor. Vatandaşlar dinine bağlı muhafazakar kimlikleriyle bilinen Kürtler halkın dini değerleri ile alay etmezler bu kişinin bir Kürt olamayacağı, olsa olsa Ermeni soyundan biri olabileceği yorumunu yaptılar.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/namazla-alay-eden-bu-meczup-kurt-olamaz-olsa-olsa-ermeni-soyundandir-1868866.html