DEM Partili Aslan’dan nefret suçlarına ilişkin soru önergesi

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, son dönemde artan nefret suçlarına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya soru önergesi sundu.

George Aslan, önergesinde şu ifadeleri kullandı:

“İnanç Özgürlüğü Girişimi tarafından din, inanç veya inançsızlık temelli nefret suçlarının önlenmesi ve nefret suçlarıyla ilgili cezasızlık politikalarının önüne geçilebilmesi amacıyla hazırlanan ‘Türkiye’de Din, İnanç veya İnançsızlık Temelli Nefret Suçları 2023’ raporuna göre; Ocak – Aralık 2023 tarihleri arasında 22’si Hristiyanlara, 14’ü Yahudilere, 7’si Aleviler’e, 4’ü Müslümanlara, 2’si Ezidilere ve 1’i Ateistlere karşı olmak üzere din, inanç veya inançsızlıkla bağlantılı 47 nefret suçu işlenmiştir. İnanç Özgürlüğü Girişimi’nin raporuna göre 2022 yılında bu sayı 36 idi.

Türkiye’de nefret suçlarının çoğu kez cezasız bırakılması ve zaman zaman kimi politikacıların farklı din ve inançlara sahip kesimlere yönelik kullandığı ötekileştirici dil, bu suçların sistematik bir biçimde devam etmesine zemin hazırlamaktadır.”

Mardin Milletvekili’nin soruları ise şunlar:

1. Türkiye’de farklı din ve inanç kesimlerine yönelik yaşanan nefret suçları ve saldırıları neden önlenmemektedir? Failler teşebbüs aşamasında neden engellenmemektedir?

2. Bakanlığınızın verilerine göre 2023 yılında bahsi geçen kesimlere yönelik toplamda kaç nefret suçu işlenmiştir? Bu suçlarla ilgili gözaltına alınmış, tutuklanmış veya yargılama süreci devam eden kişi sayısı kaçtır?

3. Söz konusu kesimlere yönelik özellikle sosyal medyada hedef gösteren pek çok nefret içerikli yayınlar ve yazılar paylaşılmaktadır. 2023 itibariyle bunlarla ilgili kaç kişiye veya hangi basın kuruluşlarına ne tür cezai işlemler yapılmıştır?

4. Türkiye’de yaşayan başta Hristiyanlar, Yahudiler ve Aleviler olmak üzere diğer farklı inançlara sahip insanların maruz kaldığı saldırı, nefret söylemi ve nefret suçlarının önlenmesi için Bakanlığınız tarafından hangi tedbirler alınmaktadır?

İnanç Özgürlüğü Girişimi, ‘Türkiye’de Din, İnanç veya İnançsızlık Temelli Nefret Suçları 2023’ raporu yayınlamış ve geçen yıl 47 nefret suçu ve olayının tespit edildiğini açıklamıştı.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30641/dem-partili-aslandan-nefret-suclarina-iliskin-soru-onergesi