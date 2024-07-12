Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış yakında sağlanır diye umut ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü ve Erivan yönetimleri arasında sağlanacak barışın bütün bölge ülkelerine katkı sağlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın yakında sağlanacağını umduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

” Artık bütün yelkenleri barışa açmamız lazım. Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış yakında sağlanır diye umut ediyoruz. Bu barışı Türkiye olarak yürekten destekliyoruz. Zengezur Koridoru’nun açılması da bu barış anlaşmasını taçlandıracak ve tamamlayacak adımdır. Azerbaycan’ın da Ermenistan’ın da Türkiye’nin de bölgedeki diğer ülkelerin de refah ve huzuruna bu adımlar olumlu katkı sağlar.

Bu kadar olumlu yönü bulunan kararların geciktirilmeden alınması ve gereğinin yapılmasını arzu ederiz. Bölgeden olumlu sinyaller geliyor, bunların müjdeli haberlere dönüşmesini temenni ediyoruz. Diğer ülkelerin de barış sürecine katkı sağlamak noktasında benzer bir yaklaşım ortaya koymaları kalıcı barışın bir an önce tesisi için önemlidir. İran Cumhurbaşkanıyla yaptığımız görüşmede Zengezur Koridoru konusunu konuşmadık.

Biz sadece bu seçimi nasıl kazandığı konusunda değerlendirmeler yaptık. Türkiye-İran münasebetlerini çok daha farklı bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Zengezur Koridoru özellikle Azerbaycan, Ermenistan ve İran herkesin çıkarına olacak stratejik koridordur ve bu koridor devreye girdiği anda İran da rahatlayacak, Azerbaycan da rahatlayacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev için o koridor çok önemli. İnşallah oradaki raylı sistem devreye girdiği anda burada Azerbaycan çok çok rahatlayacak.”

https://www.trtavaz.com.tr/haber/tur/avrasyadan/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-ile-ermenistan-arasinda-kalici-baris-yakinda-s/669174d02b5ac16959fd6130