Oyuncu Russell Brand ve ‘Chosen’ Yıldızı Jonathan Roumie İsa Mesih Hakkında Konuştu

Yakın zamanda vaftiz olan ünlü oyuncu Russell Brand, The Chosen adlı popüler Hristiyan dizisinin yıldızı Jonathan Roumie’yi Locals podcast’inin son bölümüne davet ederek İsa Mesih’i canlandırması hakkında konuştu.

Roumie, Hristiyanların Rablerine ve Kurtarıcılarına bir yüz koyabilmelerine yardımcı olduğunu ve The Chosen gibi TV şovlarının onlara “inanç sistemimizi neye ve kime dayandırdığımızı referans gösterme fırsatı” verdiğini söyledi.

Ayrıca insanların İsa Mesih’in “gerçek bir insan” olduğunu görmelerine de yardımcı oluyor.

“İhtiyacımız olan şeylerden biri… özellikle de Yaratıcımızla bir ilişkimiz varsa ya da Yaratıcımızla bir ilişki istiyorsak, bunun kim olduğuna bir yüz koymak istememiz sadece insani bir şeydir” diye konuştu.

Roumie, kız kardeşinin kilisede dua ederken aniden yüzünün “dualarının arasına girdiği” komik bir hikayeyi paylaştı.

Kendisi için İsa Mesih ile ilişkilendirdiği başka birinin yüzü olsa da, bu deneyimle bağlantı kurabiliyordu.

“Ve benim için, açıkçası, kendimi düşünmüyorum. Ama bilirsiniz, eğer Robert Powell değilse, aklıma Rönesans tabloları geliyor, bilirsiniz, ya da Carl Bloch’un bir eseri aklıma geliyor. İsa’yı tasvir eden favori sanatçılarımdan biridir. Bu yüzden düşünebileceğim, hayal edebileceğim biri olsun istiyorum çünkü O gerçek bir insan. İsa gerçek bir insandı. Gerçek bir insan olmaya devam ediyor” diye devam etti.

Brand kısa bir süre önce Hristiyan olmuş ve reddettiği ciddi cinsel suiistimal iddialarının ortasında Thames Nehri’nde vaftiz edilmişti. “Kısa bir süre önce” Hristiyan olduktan sonra “şovda bazı Hristiyan arkadaşlara sahip olma zamanının geldiğini” söyledi.

İkili birbirlerini uzun yıllardır tanıyor ve Brand podcast’inde Roumie’nin HBO’nun Ballers dizisinde kendisinin dublörü olduğunu açıkladı.

Brand, “Böylece İsa’nın benim vücut ikizim olduğunu söyleyebiliyorum” diye espri yaptı.

Roumie, Ballers’da Brand’in dublörü olarak geçirdiği iki sezonun, “faturalarımı ödemek için acele ederken” kendisine yardımcı olan “birçok yan işten” biri olduğunu söyledi.

“Russell, sen bir yenilikçi ve doğruyu söyleyen birisin, ama eğer bu iyiliğe karşılık vermek ve İsa’nın vücut dublörü olmak istersen, seni anlarım ve bu harika bir hikaye olur” diye ekledi.

(Christian Today)

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