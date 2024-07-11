Ermeni devrimci Harutyun Karyolacıyan son yolculuğuna uğurlandı

Ermeni devrimci Harutyun Karyolacıyan, Balıklı Ermeni Mezarlığı’na defnedildi. Karyolacıyan için yapılan saygı duruşunun ardından arkadaşları mezarlıkta konuşma yaptı.

DUVAR – Türkiye devrimci hareketinin önemli isimlerinden olan Harutyun Karyolacıyan (Haldun Karyol) yakınları tarafından Zeytinburnu Balıklı Ermeni Mezarlığı’na defnedildi. Aynı zamanda çevirmen olan Karyolacıyan, ‘Gavur ağabey’ olarak da tanınıyordu.

Karyolacıyan için mezarlık yerleşkesindeki kilisede ilahiler okundu, ardından yakınları tanışma anılarını anlattı.

‘TABU, TAPU SEVMEZDİ’

1948 yılında Siirtli Ermeni bir baba ve Rum bir annenin çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya gelen Karyolacıyan ile 12 Mart muhtırası sonrasında kurulan Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’nden tanışan bir arkadaşı, “Devrimciler insan ırkının bir cinsi olarak özel insanlardır. Haldun bu cinsin en nadide özelliklerine sahipti” ifadelerini kullandı.

Başka bir arkadaşı ise Karyolacıyan hakkında “Tabu, tapu sevmezdi, etrafında çok fazla insan vardı ama ıssızdı” sözlerini kullandı.

ÖRGÜTLÜ MÜCADELE YILLARI

Devrimci hareketle 1970’li yıllarda tanışmaya başlayan Karyolacıyan, Hikmet Kıvılcımlı (Doktorcu) bir süre beraber hareket etti. Daha sonraları Türkiye Komünistler Partisi/Birlik’i (TKP/B) oluşturan ekiple Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’nin (TSİP) gençlik örgütü olan Genç Sosyalistler Birliği’nde (GSB) faaliyetlerini sürdürdü.

Karyolacıyan, ayrıca 1976-77 yıllarında Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi/Kurtuluş (THKP-C/Kurtuluş) örgütünde de yer aldı. Örgütlü faaliyetine 12 Eylül Darbesi sonrasında da devam etti. Türkiye ve Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü (TKKKÖ) ile de mücadele hayatına devam eden Karyolacıyan, bu örgütün uzmanlık komitesi üyesi oldu.

(HABER MERKEZİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/ermeni-devrimci-harutyun-karyolaciyan-son-yolculuguna-ugurlandi-haber-1705097