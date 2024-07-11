Blinken, Mirzoyan, Bayramov Washington’da buluştu

Görüşmede, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, barış anlaşması yönünde çalışmaya devam etme konusunda mutabakata vardı.

Görüşme NATO’nun kuruluşunun 75. yıl dönümüne vesilesiyle düzenlenen zirve çerçevesinde gerçekleşti.



Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre taraflar, Ermenistan ve Azerbaycan’ın barış ve devletlerarası ilişkilerin kurulmasına ilişkin anlaşmanın imzalanması yönündeki çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı.



ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, “Son birkaç haftadaki tüm iletişimlerimize dayanarak, her iki ülkenin de ABD’nin güçlü bir şekilde destekleyeceği nihai bir anlaşmaya varmaya çok yakın olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

(Ajanslar)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30626/blinken-mirzoyan-bayramov-washington-da-bulustu