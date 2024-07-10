Sivas İnanç Turizminde Önem Taşıyacak

Hristiyan aleminin önemli azizlerinden biri olan ve Sivas’ta yaşadığı bilinen Aziz Vlas’ın anıt mezarının açılması bekleniyor. Sona yaklaşılan çalışmaların tamamlanmasının ardından Sivas’ın inanç turizminde uğrak noktalardan biri olacağı düşünülüyor.

Demet KARAKUŞ

Hristiyanlığın önemli azilerinden biri olan Aziz Vlas‘ın, Sivas’ta bulunan temsili mezarının inanç turizmine kazandırılması için başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. 280 ve 316 yılları arasında Sivas’ta yaşadığı düşünülen Aziz Vlas’ın Hristiyanlığın ilk azizleri arasında yer aldığını söyleyen Uzman Sanat Tarihçisi Yunus Budaktaş, “Vlas Hristiyanlık için çok önemli bir kişilik. En önemli aziz konumunda. Vlas’ın hayatının Sivas’ta geçmesi, Sivas’ta öldürülmesi ve Sivas’a defnedilmesi tarihi anlamda büyük bir öneme sahip” dedi.

İşkence Edilerek Öldürüldü

Aziz Vlas’ın Roma askerleri tarafından Sivas’ta işkence edilerek öldürüldüğünü söyleyen Budaktaş, “Aziz Vlas, milattan sonra 280 ve 316 yılları arasında Sivas’ta yaşadığı düşünülen önemli bir Hristiyan azizidir. Aziz Vlas’la ilgili bilgiler sınırlı olsa da tarihi kayıtlara baktığımızda Vlas’ın yerel ve zengin bir ailenin çocuğu olduğunu görüyoruz. Bu sebeple erken yaşlarda tıp eğitimi alan Vlas bölgede hastalara şifa dağıtmasıyla tanınarak meşhur oluyor. Olaylar bu şekilde sürerken tarihi kaynaklara baktığımızda Doğu Roma İmparatoru Diocletianus’un, dönemin Sivas’taki kilisenin piskoposunu öldürttüğünü görüyoruz. Piskoposun ölmesiyle birlikte kilise rahipsiz kalıyor. Bunun üzerine halkta karşılığı olan ve halkın teveccüh gösterdiği Aziz Vlas kiliseye piskopos oluyor. Böylece toplum içerisinde zaten var olan saygınlığı ve popülaritesi artıyor. Durumlar böyle olunca Roma İmparatorluğu yöneticilerinden yoğun baskıya maruz kalan Aziz Vlas, Erciyes Dağı’na yerleşerek keşiş hayatı yaşıyor. Bu keşiş hayatı süresince yine insanlara ve hayvanlara şifa dağıtıyor. Burada da artan ünlülüğü Roma askerlerinin dikkatini çekiyor ve Erciyes dağında yakalanıp tekrar Sivas’a getiriliyor. Geldikten sonra Doğu Roma İmparatoru Diocletianus tarafından yoğun baskılara maruz kalıyor. İmparator Diocletianus, Aziz Vlas’a tekrar paganizme yönelmesi hakkında telkinlerde bulunuyor fakat Vlas bunu kabul etmiyor. Kabul etmemesi üzerine yoğun işkenceye maruz bırakılarak öldürülüyor” şeklinde konuştu.

Vlas’ın Hikayesi Sivas İçin Oldukça Önemli

Aziz Vlas’ın hayatının Sivas’ta geçmesi, Sivas’ta öldürülmesi ve Sivas’ta defnedilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Budaktaş, “Vlas’ın bu acı ölümü Hristiyan âleminde büyük bir üzüntü ve yasa neden oluyor. Aziz Vlas’ın Hristiyanlığın ilk azizleri arasında yer aldığını görüyoruz. Öldürülmesinin ardından Hristiyan âlemindeki kutsal kişiliği nedeniyle pek çok yerde mezarı ve kemiklerinin olduğu tarihi alıntılarda yer alıyor. Bu durum Sivas içinde söz konusu. Fakat yapılan arkeolojik kazılar ve bilimsel veriler ışığında şu an içinde bulunduğumuz alanın Aziz Vlas’ın defnedildiği yer olduğuna dair bir kanaat oluştu. Vlas Hristiyanlık için çok önemli bir kişilik ve belki en önemli aziz konumunda. Vlas’ın hayatının Sivas’ta geçmesi, Sivas’ta öldürülmesi ve Sivas’a defnedilmesi tarihi anlamda büyük bir öneme sahip. Bugün geldiğimiz noktada ise inanç turizmi hakkında önem arz ediyor” dedi.

https://www.sivasekspres.com/haber/sivas-inanc-turizminde-onem-tasiyacak-51054.html