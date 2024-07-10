Ermeni devrimci Karyolacıyan vefat etti

8 Temmuz’da İstanbul’da vefat eden Türkiye devrimci hareketlerinin önemli isimlerinden Harutyan Karyolacıyan, 11 Temmuz’da Ermeni Mezarlığı’nda defnedilecek.

Artı Gerçek – İstanbul’da 8 Temmuz’da vefat eden Türkiye devrimci hareketinin önemli isimlerinden çevirmen Harutyan Karyolacıyan’ın (Haldun Karyol) cenazesi, 11 Temmuz’da defnedilecek. Devrimci çevrelerce “Gavur Ağabey” ismi ile tanınan Karyolacıyan’ın cenazesi, 11 Temmuz’da saat 13.00’te Balıklı Ermeni Kilisesi’nde yapılacak törenden sonra Balıklı Ermeni Mezarlığı’na defnedilecek.

KARYOLACIYAN KİMDİR?

Geride mücadeleyle geçen bir yaşam bırakan Karyolacıyan, 1948 yılında İstanbul’da doğdu. Sêrtli Ermeni tüccar bir baba ile Rum bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Karyolacıyan’ın yaşamı, dört dilin konuşulduğu çok kültürlü bir ailede geçti. Gençliği boyunca Kasımpaşa ve Beyoğlu’nda yaşayan Karyolacıyan, Ermeni ilkokuluna ve ortaokuluna gitti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni siyasi nedenlerle yarım bırakmak zorunda kalan Karyolacıyan, Fransızca, İngilizce, Rumca, Ermenice ve Türkçe biliyordu. Bu dillerden çeviriler yapan Karyolacıyan’ın esas araştırma konusu ise tarihti.

UZUN YILLAR SÜREN BİR MÜCADELE GELENEĞİ

Devrimci harekete, 1970’li yıllarda ilgi duymaya başlayan Karyolacıyan Hikmet Kıvılcımlı geleneği ile bir süre beraber olduktan sonra, ileride Türkiye Komünistler Partisi/Birlik’i (TKP/B) oluşturacak ekiple birlikte Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’nin (TSİP) gençlik örgütü olan Genç Sosyalistler Birliği’nde (GSB) faaliyetlerini sürdürdü. Karyolacıyan, 1976-77 yıllarında Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi/Kurtuluş (THKP-C/Kurtuluş) örgütünde yer aldı. Örgütlü faaliyetine 12 Eylül darbesi sonrasında da devam etti. THKP-C/Kurtuluş Şam Kongre Kararları’ndan sonra, örgütün adı Türkiye ve Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü (TKKKÖ) olarak değiştiğinde Karyolacıyan, bu örgütün uzmanlık komitesi üyesi oldu.

8 YIL CEZAEVİNDE KALDI

Türkiye’deki eylemlerinden dolayı yargılandığı davadan müebbet hapis cezası alan Karyolacıyan, 1991 yılında çıkan yasa nedeniyle 8 yıl yattıktan sonra özgürlüğüne kavuştu. Karyolacıyan, hapishane sürecinde örgüte yönelik eleştirileri vardı ve Kurtuluş’un hapishane komünlerinden ayrıldı. Hapishaneden çıktıktan sonra, 12 Eylül darbesinin idam ettiği Erdoğan Yazgan’ın kız kardeşi Hürriyet Yazgan ile evlenen Karyolacıyan, bir süre Atina’da kaldı ve Panteion Üniversitesi’nde Sosyoloji ve Tarih üzerine doktora çalışmaları yaptı. Karyolacıyan’ın “Mukayeseli Türk-Yunan Savaşı Tarihi” ve “İttihat Terakki Partisi ile Osmanlı Devleti’nin Modernleşmesi” üzerine yayınlanmamış çalışmaları mevcut.

Türkiye ye döndükten sonra “Bilinç ve Eylem” dergisi ile “Türkiye Gerçeği” dergilerinde yazılar yazan Karyolacıyan, Türkiye Gerçeği ve SDP’nin birleşerek oluşturduğu Birleşik Devrimci Parti’nin görüşlerini benimsedi. Karyolacıyan, ayrılık sürecinde Komün’de yer aldı.

‘GÜLE GÜLE HALDUN…’

Sendika.Org’ta Nabi Kımran, “Güle güle Haldun…” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

“Haldun öldü. Fakat oturduğunuz binanın yapı ustası da ölmüş olabilir, okuduğunuz kitabın müellifi de; ki çoğunlukla ölmüş yazarların kitaplarını okuyoruz, yani onlar her an hayatlarımızın içindeler. Haldun ardında koca bir hayat, bir birikim bıraktı. Binamızı inşa eden ölmüş ustanın kim olduğunu bilmesek de biz onun inşa ettiği yapıda oturuyoruz hala; yani o kim olduğu bilinmese, kimse tarafından hatırlanmasa da eseriyle, hayata kattıklarıyla yaşıyor. Haldun da, onu kimse anmasa, hatırlamasa da yaşayacak” (MA)

https://artigercek.com/guncel/ermeni-devrimci-karyolaciyan-11-temmuzda-defnedilecek-310597h