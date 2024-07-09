Yerevan’da yeni stadyum inşa edilecek

Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da prefabrik yapılarla yeni bir stadyum inşa edilmesi planlanıyor. Bunu, Yerevan Belediyesi tarafından bildirildi.

Projeyi hayata geçirmek için, Belediye uluslararası ortaklarla işbirliği yapmakta ve alanında uzmanlarla danışmaktadır.

Uluslararası standartlara uygun olarak, yeni stadyum 1.000’den fazla seyirci kapasitesine sahip olacak ve çeşitli spor dallarının antrenmanlarına ve büyük uluslararası turnuvaların ev sahipliğine olanak sağlayacaktır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/07/08/Yerevan-yeni-stadyum/279874