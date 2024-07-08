Mirzoyan NATO toplantılarına katılıyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 9-10 Temmuz’da çalışma ziyareti için Washington’da olacak.

Bakan Mirzoyan, NATO zirvesi etkinliğine ve örgütün 75. yıl dönümüne yönelik ilgili etkinliklere katılacak.

Mirzoyan’ın burada ikili görüşmeler yapması da planlanıyor.

ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O’Brien, 28 Haziran’da Ermenistan ve Azerbaycan’ın Washington’daki NATO zirvesine davet edildiğini duyurmuştu.

2 Temmuz’da da ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD’nin NATO zirvesi çerçevesinde Ermenistan ile Azerbaycan arasında görüşmeler düzenlenmesi için çalışacağını kaydetmişti.

Azerbaycan’ın katılımını henüz onaylamadı.

Agos