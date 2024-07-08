***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

15-24 Temmuz tarihlerinde Ermenistan’da Ermeni-Amerikan ortak askeri tatbikatı “Eagle Partner-2024” düzenlenecek Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından bildirildiğine göre, Uluslararası barış gücü misyonlarına katılım hazırlıkları kapsamında, 15-24 Temmuz tarihlerinde Ermenistan’da Ermeni-Amerikan ortak tatbikatı “EAGLE PARTNER-2024” gerçekleştirilecek. Tatbikata Ermenistan Silahlı Kuvvetleri barış gücü tugayının askerleri, Avrupa ve Afrika’daki ABD kara kuvvetleri ve Kansas Ulusal Muhafızları katılacak. Tatbikat, barış gücü misyonları sırasında, çatışan taraflar arasındaki istikrar operasyonlarını içeriyor. Tatbikatın amacı, barış gücü operasyonları çerçevesinde uluslararası barış gücü misyonlarına katılan birimlerin birlikte çalışabilirlik düzeyini artırmak, yönetim ve taktik iletişimdeki en iyi uygulamaları paylaşmak ve Ermeni birliğinin hazırlığını güçlendirmektir. Barış gücü misyonlarına hazırlık çerçevesinde uluslararası barış gücü operasyonlarına hazırlanan birimler, ortak ülkelerde düzenli olarak benzer ortak askeri tatbikatlara katılmaktadır. Ermenistan Kamu Radyosu