Derik Belediye Eş Başkanı Özbahçeci Ermeni Kilisesini Ziyaret Etti

Eş Başkanı Özbahçeci, Derik’te tek kilise olan Surp Kevork Ermeni Kilisesini ziyaret etti,

Derik ilçesi Kale Mahallesi’nde bulunan ve bazı kayıtlara göre 1650 yılında inşa edilen Surp Kevork Ermeni Kilisesi 373 yıldır varlığını sürdürüyor

Derik’te tek kilise olan Surp Kevork Ermeni Kilisesi’ni Eş Başkan Songül Özbahçeci,Kültür ve Sosyal işler Müdürü Kadir Seydoşoğlu ve BelediyeMeclis üyeleri ziyaret etti. Derik’te tek Ermeni olan Zekeriya Sabunci Eş Başkan Songül Özbahçeci ve Belediye Meclis üyelerine kilise hakkında bilgi verdi .

https://mardinhaber.com.tr/haber/20832473/derik-belediye-es-baskani-ozbahceci-ermeni-kilisesini-ziyaret-etti