İsrail’in Hamas’la birlikte rehineler için de ‘öldür’ emri verdiği ‘doğrulandı’: İsrailliler rehine anlaşması için yolları kesti

Artı Gerçek – İsrail’in 9. ayını dolduran Gazze Savaşı’nı tetikleyen Hamas’ın 7 Ekim saldırıları sırasında Hannibal Protokolü’nü uyguladığı yönünde yeni bir haber patlak verdi. Hannibal Protokolü, İsrail vatandaşlarının kurtarılma imkanı yoksa onları rehin alanlarla birlikte ortadan kaldırılmasını emrediyor.

Dün geceden beri İsrail’de Hamas’ın elindeki rehineleri geri döndürecek anlaşma için ‘Direniş Günü’ ilan edilerek protestolar düzenlenirken, Hamas’ın olumlu mesajları eşliğinde Filistinli örgütle İsrail arasında esir takası-ateşkes anlaşması müzakereleri yeniden başladı.

‘HANNİBAL EMRİ, HAMAS’IN SIZDIĞI ÜÇ ASKERİ TESİSTE UYGULANDI’

Bu ortamda İsrail gazetesi Haaretz, İsrail ordusunun Hamas’ın 7 Ekim saldırıları sırasında İsrail askerlerinin rehin alınmasını önlemek için Hannibal Protokolü emri verdiğini doğrulayan bir haber yayımladı.

Haberde “Haaretz’in elde ettiği belge ve ifadeler, Hannibal emrinin Hamas’ın sızdığı üç askeri tesiste uygulandığını ve potansiyel olarak sivilleri de tehlikeye attığını ortaya koyuyor” denildi.

‘GAZZE’YE TEK BİR ARACIN BİLE DÖNMEMESİ EMREDİLDİ’

7 Ekim’in ilk saatlerinde İsrail ordusunda kaosun hakim olduğunu, Gazze Tümeni’nin sınırlı bilgilere dayanarak harekete geçtiğini aktaran Haaretz “Anlamları her zaman net olmayan raporlar geliyordu. Bunların anlamı anlaşılınca korkunç bir şeyin yaşandığı fark edildi” diye yazdı.

İsrail ordusu iletişim ağında 7 Ekim günü saat 11.22’de “Gazze’ye tek bir aracın bile dönmemesi” emri verilirken, bunun Hannibal Protokolü’nün uygulanması olduğunu üst düzey bir ordu yetkilisi doğruladı.

‘ÇILGIN BİR HİSTERİ VARDI’

“Kabuslarımızda bile böylesine bir saldırıya karşı planımız yoktu” diyen ordu yetkilisi, 7 Ekim’de kaç kişinin kaçırıldığı ve İsrail ordu güçlerinin nerede olduğu hakkında kimsenin fikri olmadığını söyleyerek “Çılgın bir histeri vardı ve doğrulanmış bilgiler olmadan kararlar alınmaya başlandı” manzarası çizdi.

‘KARARI ALANLAR ASKERLERİN ÖLDÜRÜLEBİLECEĞİNİ BİLİYORDU’

7 Ekim sabahı Erez (Beyt Hanun) Sınır Kapısı’nda İsrailli askerlerin kaçırıldığının bildirilmesi üzerine defalarca insansız hava aracıyla sınır geçişine ve askeri noktaya saldırı yapılması talimatı verildiği, yanısıra Reim ve Nahal Oz askeri noktasında da Hannibal Protokolü’nün uygulandığını aktaran Haaretz’e konuşan İsrail ordusunun üst düzey yetkilisi, “Böyle bir kararı alanlar, bölgedeki askerlerimizin vurulabileceğini biliyordu” dedi.

İsrail ordusu askeri noktalarda Hannibal Protokolü uygulanması emrini vermenin yanısıra rehineler hakkında tam bilgi sahibi olmaksızın Gazze Şeridi’ne doğru havan topu saldırısı emri de verdi.

‘HANNİBAL PROTOKOLÜ DEMEK OLDUĞUNU HERKES BİLİYORDU’

İsrail ordusundan bir kaynak da 7 Ekim sabahı Gazze’ye giden araçlarda İsrailli rehinelerin olabileceğinin bilindiğini belirterek şöyle konuştu: “Net bir talimat olduğunu söyleyemem, ama hiçbir aracın Gazze’ye dönmesine izin vermemenin ne demek (Hannibal Protokolü) olduğunu herkes biliyordu.”

1986’DA DEVREYE SOKULDU, 2003’TE HABERDAR OLUNDU

Kurulduğu günden bu yana rehine krizleriyle boğuşmak zorunda kalan İsrail’in 1986’da rehinelerin kurtarılma imkanı yoksa onları kaçıranlarla birlikte ortadan kaldırılmasını öngören Hannibal Protokolü’nü devreye soktu. Yaklaşık 20 yıl kamuoyundan gizlenen Hannibal Protokolü’nü 2003’te İsrailli doktor Avner Shiftan Haaretz’e sızdırmıştı.

ayına giren Gazze Savaşı’nı, Hamas’ın 7 Ekim saldırılarında içlerinde 36 çocuğun da olduğu çoğu sivil 1195 İsraillinin öldürülmesi ve 251 İsraillinin kaçırılmasıyla gerekçelendiren İsrail’in, vatandaşlarının gördüğü zarardan ne kadar sorumlu olduğunu ortaya koyacak bağımsız, şeffaf bir soruşturma henüz ufukta gözükmüyor.

Gazze’de tutulan rehine sayısının 116 olduğu tahmin edilirken, İsrail ordusuna göre bunların 42’si öldü.

REHİNE ANLAŞMASI PROTESTOLARINDA ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Böyle bir sistem içinde Hamas’ın elinde kalan rehineleri sağ salim geri döndürecek anlaşma için bir kez daha sokaklara dökülen İsrailliler, ülke çapında yürüyüşler düzenledi, yolları kapattı, bakanların evlerini kuşattı, erken seçim çağrısı yaptı.

ŞİRKETLERDEN ÇALIŞANLARINA PROTESTO İZNİ

Yaklaşık 150 şirket, İsrail’de iş günü olan bugün çalışanlarının protestolara katılmasına izin verdi.

Tel Aviv’de bir otoyolu kapatma eylemi yapanlarla çatışıp tazyikli su sıkan polis, en az 5 protestocuyu gözaltına aldı, bir düzinesine para cezası kesti. Kudüs’te de protestocularla polis arasında arbede yaşandı.

İsrail’in “soykırım” diye nitelenen Gazze Savaşı’nda öldürülen ve naaşlarına ulaşılan Filistinli sayısı 39 bine yaklaştı. (AA, Haaretz, Times of Israel, Dış Haberler)

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