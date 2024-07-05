Paşinyan: Yeni bir Anayasa’ya ihtiyacımız var

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Cumhuriyeti Anayasa Günü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınladı

Paşinyan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hepimizin bildiği koşullar nedeniyle, bugün Ermenistan vatandaşı, Anayasa’nın, kendisi, komşusu, toplumu ve ülkenin diğer sakinleriyle birlikte yaşamanın kuralları konusundaki anlayışını ve mutabakatını ifade ettiğini düşünmüyor. Vatandaş, yönetici elitlerin bu metni yarattığına, kabul edildiğini duyurduğuna ve Ermenistan’da tanıttığına inanıyor.



Bunun ülkemiz için temel bir sorun olduğuna ve ülkemizin yeni bir Anayasaya ihtiyacı olduğuna inanıyorum ve şu anda yeni metinden çok, onun oluşturulması ve benimsenmesinin yeni yönteminden bahsediyorum. Halkın kendi yarattığı, kabul ettiği, kendi yarattığı devlete ve bu devletteki insanlarla vatandaşlar arasındaki ilişkilere dair yazdığı şeyin kendi fikri olduğunu düşündüğü yeni bir Anayasaya ihtiyacımız var.



Anayasa yapıcısı olan halkla organik olarak bağlantılı bir Anayasaya ihtiyacımız var.



Bu konu artık hem içeride hem de dışarıda çok tartışılıyor. Ama devletimiz olan Ermenistan Cumhuriyeti’ni güçlendirmek, onu kurumsal, psikolojik ve fiziksel olarak yenilmez kılmak için yolumuza istikrarlı bir şekilde devam etmeliyiz. Bu zor ama onurlu bir yol ve biz doğru yoldayız ama bu yolu geçebilmek için Ermenistan Cumhuriyeti’nin devlet çıkarlarına hizmet eden belirli bir soruna odaklanmamız gerekiyor.”

Yeni Anayasa konusu Ermenistan’da bir süredir tartışılıyor. Azerbaycan Ermenistan’ın anayasasından Dağlık Karabağ’la ilgili atıfları kaldırmasını istiyor. Ermenistan’daki muhalefet Paşinyan’ın Azerbaycan’ın baskısıyla Anayasa’yı değiştirmek istediğine inanıyor.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30583/pasinyan-yeni-bir-anayasa-ya-ihtiyacimiz-var