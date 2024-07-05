‘Laiklik elden gidiyor’ diyenler nerede?

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Akın Aydın

İstanbul’un surlarını Osmanlı (Türkler) yıktı ve İstanbul’u fethetti. O surları, AKP yeniden ayağı kaldırdı.

Aynı AKP, Anadolu’da hiçbir Hristiyan’ın yaşamadığı yerlerdeki çoğu yıkılmış kiliseleri ayağı kaldırdı.

Bununla da yetinmedi! Yerin altındaki kilise, havra kalıntıları aradı, buldu ve ayağı kaldırdı.

Yüce Allah’ın (c.c) bizzat reddine rağmen ‘İbrahimi dinler’ tabirini kullandılar.

Peygamberimizin sünnetinde olmayan papaz ve hahamlarla iftar geleneğini başlattılar. Yani bidat ehli oldular.

Ne hazindir ki insanımızın bir kesimi ‘laiklik elden gidiyor’ şeklinde ortalığı ayağı kaldırırken diğer kesimde İslam adına bu arkadaşları desteklediler.

Bu tablonun asıl anlamı, insanımızın milli ve manevi değerlerden ne kadar habersiz ve de yozlaştırıldığının göstergesinden başka bir şey değildir.

Sözde laikliği savunanlar ve şeriata karşı olanlar ne laiklikten ne de şeriattan haberleri yok.

Ne de şeriatı, İslam’ı savunlalar ne şeriattan ne de İslam’dan haberleri yok.

Patrik maskeleri düşürdü

Geçen haftada yazmıştım. Ardından Meltem Tv ekranlarından Emekli Amiral Cihat Yaycı’nın açıklama ve vurgularını dinledikten sonra bir kez daha yazmaya karar verdim.

Sayın Yaycı şöyle diyordu; “Adam orada çift başlı kartallı ekümenik patrik bayrağı kullanıyor, devlet devlet! Vatikan gibi devlet bayrağı kullanıyor.

Şu haritaya herkesin bakması lazım, bu harita işte projenin haritasıdır yeni Roma Projesi budur. Yunanistan, bizim Trakya’nın önemli bir kısmını alıyor Çatalca’ya kadar. Çatalca’dan sonrası ekümenik devlet oluyor. Ekümeniklik bir hükümranlığı ve egemenliği ifade eder ve bir toprağı olmasını ifade eder yani Vatikan gibi bir yapıyı yapıyı ifade eder…

İsviçre’deki rezalet

Ukrayna zirvesinde rezalet artık tavan yapmıştır. Bizim Dışişleri Bakanının karşısına ekümenik patrik tabelası ile oturuyor sanki bir devlet temsilcisi. Bez parçasını bayrak yapmış adam bizim Dışişleri Bakanımız ve O’nun heyeti onun heyeti buna buna bir şey demiyor.

Patrikhanenin bayrağı var, devlet kurmuş adam. Bakın ekümenik patrik tabelasına Dışişleri Bakanlığı’nın basın açıklamasında itiraz yok biliyor musunuz.

Patriğin yaptıkları laikliğin ihlalidir

“Bunu organize eden kim Avrupa Birliği ve Amerika. Eğer buna kimse ses çıkartmıyorsa bilin ki bunlar milli menfaati savunuyor değiller, bunların arkasında Avrupa ve Amerika var.

Patriğin yaptıkları laikliğin ihlalidir, anayasanın ihlalidir, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel ilkelerine meydan okumadır, Lozan’a meydan okumadır, Atatürk’e meydan okumadır.

İstanbul’a Konstantinopol dedi, Yeni Roma dedi, kendisine ekümenik patrik dedi, Türkiye’yi şikayet etti, Pontus Bayramı dedi, Pontus soykırımı dedi, bayrak kullandı, laikliğe aykırı hareket etti. Peki, buna niye kimse işlem yapmıyor?

Suç duyurusunda bulunduk

“Biz bunların hakkında suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurumuza kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdiler.

Bu adam hakkında Yunanistan’da suç duyurusunda bulunsaydı herhalde aynı cevabı alırdık.

Ben, Mavi Vatan doktrinin sahibiyim. Libya ile Türkiye artasında deniz yetki alanları sınırlandırması fikrinin sahibiyim.

Bu memlekete 462 bin kilometre karelik deniz toprağı katmış birisiyim. Ben karakollara gidip hakkımda Fetöcülerin, bilmem nelerin yaptıkları suç duyuruları karşısında ifade veriyorum.

Sen bu papazı nasıl çağırmazsan arkadaş, devletin Cumhuriyet Savcısı nasıl çağırmaz, beni çağırır da onu, nasıl çağırmaz”.

Neden gündem olmadı?

Ortada büyük bir siyasi kriz ve de anayasayı ihlal artı devletin bekası ve milletin birliğine karşı bir eylem var.

Mahkemeler oralı olmuyor. Çok dindar iktidarımız oralı olmuyor. Çok milliyetçi MHP oralı olmuyor. ‘Atatürk’ün partisiyiz’ diyen CHP konuya yaklaşmıyor bile.

Ekran ekran koşan çok bilmiş yandaş ve karşıt yazarlar gündem etmiyor.

Rüyasında Ebu Bekir’in ‘hoşt’ dediği şalvarlı, cübbeli takımdan ses gelmiyor.

‘Eyvah şeriat geliyor, laiklik elden gidiyor’ diyenlerden çıt, çıkmıyor.

İstanbul’da, Diyarbakır ve Gaziantep’de Starbucks ve Burger King’i basan sözde şeriatçı dalkavuklardan ses çıkmıyor.

Ayşe Ateş’e ses yükselten Ülkü Ocaklarından, ses gelmiyor.

Demek ki bu ülkede sözde İslam’ı, laikliği vs. savunanlar Patrikten değil Patriğin sahiplerinden korkuyor ve onların hışmına uğramamak için ağız birliği ile susuyorlar.

Haklı iken susanlar, kanuna rağmen susanlar ve tarihe rağmen susanlar hep büyük bedeller ödemiştir.

Biz, bu millete bedel ödetmemek için susmayacağız.

https://www.yenimesaj.com.tr/laiklik-elden-gidiyor-diyenler-nerede-H1533327.htm