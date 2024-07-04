Altın Kayısı Festivali Direktörü: Eleştirileri anlayışla karşılıyoruz ancak..

Vartan Estukyan

Ermenistan’da Altın Kayısı Film Festivali Kevin Spacey’nin bu yılki onur konuğu olacağını duyurdu. Hak savunucuları aktör hakkındaki taciz davalarını hatırlatarak seçimi eleştirdi. Agos’un sorularını yanıtlayan Festival direktörü Kare Avetisyan ise seçimi savunuyor.

Ermenistan’ın en önemli film festivallerinden Altın Kayısı Film Festivali içi geri sayım başladı. Ancak festival, skandalı da beraberinde getirdi. 7 Temmuz’da başlayacak festivalin bu yılki onur konuğu olarak Kevin Spacey açıklandı. İsmi bir dizi taciz davasıyla gündeme gelen aktörün ‘onurlandırılması’ ülkede eleştirilere yol açtı.

OC-Media’nın haberine göre festival yönetimi, 25 Haziran Salı günü Spacey’nin bu yılki Altın Kayısı Film Festivali’ne katılacağını duyurdu ve onu, ‘çoğu kişiye göre tüm zamanların en büyük sanatçılarından biri’ olarak tanımladı. Gönderi, daha sonra Spacey’nin ziyaretinin ‘festivalin genel sponsoru Yerevan Belediyesi’nin desteğiyle mümkün olduğu’ şeklinde düzenlendi.

Yerevan Belediye Başkanı’nın basın sözcüsü Hayk Kostanyan, belediyenin festivali finanse etmesi sonucunda ‘favori aktörünün başkentte olacağını’ belirtti.

Ancak pek çok kişi, festival komitesini ve belediyeyi, 14 yaşındaki bir erkek çocuğuna yönelik cinsel taciz de dahil olmak üzere çok sayıda benzer suçlama ile karşı karşıya olan aktörü davet ettiği için eleştirdi.

Festival gönderisinin altında bir Facebook kullanıcısı “Neden o?” diye sorarken, “Gençlere saldırdı. Onu nasıl onurlandırabiliriz? Sanatçı olabilir ama mağdurlara zarar verdi. Bu adil değil” eleştirileri de geldi.

İtiraf etmişti

Spacey yakın tarihli bir röportajında​ “[insanlara] o sırada istemediklerini bilmediğim bir şekilde cinsel anlamda yaklaştığımı ve dokunduğumu kabul ediyorum” dese de suçlu olmadığını savunuyor.

Aktör, kendisine karşı açılan çok sayıda cezai kovuşturmalardan bazılarında beraat etti, ya da dava düştü.

Freedom House’un Ermenistan temsilcisi Andranik Shirinyan, festivalin bu tercihini eleştirdi ve “Cezanın yokluğu, şiddetin veya ahlaki açıdan kınanacak bir eylemin olmadığı anlamına gelmez; özellikle de şiddet, baskın konumdaki biri tarafından reşit olmayan bir kişiye, bu durumda çok daha savunmasız durumda olan 14 yaşındaki bir çocuğa karşı uygulandıysa” dedi.

Toplumsal cinsiyet uzmanı Arusik Ohanyan, cinsel şiddet vakalarının kanıtlanmasının çok zor olduğuna dikkat çekerek, “Ancak bir kişi sakin bir şekilde konuşarak böyle bir şey yaptığını söylüyorsa, bu bile onun avukatı rolünü üstlenmekten vazgeçmeniz için yeterli” dedi.

Helsinki Yurttaşlar Derneği Vanadzor’dan Vardine Grigoryan, 2017’de Elton John’un ziyaretini cinsel yönelimi nedeniyle protesto eden muhafazakâr Ermenilerin çoğunun Spacey’nin ziyaretine itiraz etmeyeceğini belirterek, “Bu farklılığın cevabı çok ilkel: Toksik erkeklik ve şiddet” ifadelerini kullandı.

Kadına Yönelik Şiddeti Durdurma Koalisyonu, derin endişelerini dile getiren bir bildiri yayınladı ve festival organizatörlerini Spacy’nin katılımını iptal etmeye çağırdı.

Festival direktörü Avetisyan: “Eleştirileri anlayışla karşılıyoruz, ancak…”

Altın Kayısı Film Festivali Direktörü Karen AvetisyanKonuyla ilgili Agos’a değerlendirmelerde bulunan Altın Kayısı Film Festivali Direktörü Karen Avetisyan, kendilerine yönelik eleştirileri anlayışla karşıladıklarını söyledi: “Eleştirileri tamamen anlıyoruz ama topyekûn yok sayma kültürüne [cancel culture] karşıyız. ‘Onun yerine Harvey Weinstein’ı getirin’ gibi şeyler söyleniyor, bunu kabul etmemiz mümkün değil. Spacey’nin durumunda yargı kararı var. Hem Birleşik Krallık’taki hem ABD’deki farklı mahkemeler, Spacey’i akladı.

Kaldı ki benzer suçlamalardan ötürü insanları yok sayacak olursak Michael Jackson, Roman Polanski, Charlie Chaplin, Woody Allen, Sergey Parajanov, Pier Paolo Pasolini gibi isimleri de buna dahil etmemiz gerekir. Ama bu konuda bizim kriterimiz yargı kararları olacak ve Kevin Spacey de farklı mahkemeler tarafından hakkındaki suçlamalardan aklandı.”

Avetisyan, “Bizim bu tür suçların mağdurlarına yönelik dayanışmamız her zaman var olmuştur. Ayrıca Spacey’nin kendisinin de bu suçlamalara konu olan tutumları için pişmanlık beyanlarını da değerli buluyoruz” dedi.

“Onu davet etme sebebimiz işinde başarılı olması”

Festival direktörü Karen Avetisyan, ABD’li oyuncunun onur konuğu olmasının sebebini ise şu sözlerle anlattı: “Bizim kendisini davet etmemizdeki etken onun insanî ve kişisel özelliklerinden ziyade çok değerli bir aktör oluşu. Nitekim bu konuda da karşıt görüş sunan olmadı.”

Bu yılki festival programı kapsamında Spacey’nin oyunculuk deneyimini paylaşacağı bir ders programı da yer alıyor. Ayrıca halka açık ve özellikle de oyunculuk alanında kariyer yapanların katılacağı bir buluşma da olacak.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30580/altin-kayisi-festivali-direktoru-elestirileri-anlayisla-karsiliyoruz-ancak