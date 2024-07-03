Türk futbolcu, attığı golü “Bozkurtlar” işaretiyle kutladı! Demiral’ın UEFA tarafından men edilmesi talep ediliyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya’yı Merih Demiral’ın 1. ve 59. dakikalarda attığı gollerle 2-1 yenen Türkiye takımı çeyrek finale yükseldi. Türk futbolcu Merih Demiral attığı golü “Bozkurt” işareti ile kutladı.

Alman gazeteciler, Bozkurt işareti üzerinden tartışma yürüttü.

Alman gazetecilerden Tobias Huch işareti Hitler’in selamına benzetip Demiral’ın UEFA tarafından men edilmesi gerektiğini dile getirirken, birçok Alman gazeteci işaretin aşırı sağcı ve ırkçı olduğu yönünde paylaşımda bulundu.

Diliman Abdulkader sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Golünü kutlarken gösterdiği faşist ve ırkçı işaretten dolayı Merih Demiral, Euro 2024 sonuna kadar uzaklaştırılmalıdır.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/07/03/Türk-futbolcu-Bozkurtlar-işareti-Demiral-UEFA/279623