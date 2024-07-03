Hrant Dink Vakfı’ndan Ermeni okullarının mezunlarına çağrı

“Okullarınızın arşivlerini dijitalleştiriyoruz. Fotoğraflar, karne, diploma ve etkinlik broşürleri gibi belgelerinizi bizimle paylaşarak, okullarınızın hafızasını korumaya katkıda bulunabilirsiniz.”

Hrant Dink Vakfı (HDV) İstanbul’daki beş Ermeni okulunun mezunlarına, okul arşivlerinin dijitalleşmesine destek olmak için çağrıda bulundu.

Pangaltı Anarad Hığutyun, Bomonti Mıhitaryan, Karagözyan, Getronagan ve Khorenyan Okulları mezunları, çalışmaya katkıda bulunmak için 20 Eylül 2024’e kadar ilgili materyalleri vakıfla paylaşabilecek.

Çalışmayla ilgili vakıftan yapılan açıklama şöyle:

“Hrant Dink Vakfı olarak okullarınızın arşivlerini dijitalleştiriyor, bu değerli bilgilerin gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için çalışıyoruz. Çalışmayı zenginleştirebilmek için ilgili okulunuza, öğrencilere ve etkinliklere dair fotoğrafları, karne, diploma gibi belgeleri, okul etkinliklerine dair broşür ve benzeri malzemeleri bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. Her türlü katkı, okulların hafızasını korumak ve aktarmak için çok değerli olacaktır.

“Anarad Hığutyun Binası’na gelme imkânı olanlar materyallerini hafta içi 11.00-17.00 saatleri arasında Anarad Hığutyun Binası’na getirebilir. Gelme imkânı olmayan kişiler arsiv@hrantdink.org adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilir. Materyaller dijital formata çevrilip kopyalandıktan sonra sahiplerine geri verilecektir.” (TY)

https://bianet.org/haber/hrant-dink-vakfi-ndan-ermeni-okullarinin-mezunlarina-cagri-297078