Ermenistan Dışişleri Bakanı: “Türkiye ile sağlıklı bir diyaloğumuz var”

Ermenistan ve Gürcistan dışişleri bakanları Ararat Mirzoyan ve İlia Darchiashvili Gürcistan’da bir araya geldi. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan-Türkiye ve Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mirzoyan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



“Türkiye ile sağlıklı bir diyalogumuz var ve çok zaman geçti, uygulama zamanı geldi. Azerbaycan ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda da, sınır belirleme sürecine ilişkin yaklaşımınızı takdir ediyoruz. Ayrıca, barış antlaşması olduğunu, Ermenistan’ın bu konuda olumlu olduğunu ve bu sürecin çok şeffaf olduğunu belirttim. Ayrıca ifade ettim ki, bir ay içinde yoğun bir şekilde çalışırsak, bu süreci tamamlayabilir ve Azerbaycan ile bu önemli anlaşmayı imzalayabiliriz. Buna bölgede istikrarlı bir barışın sağlanması ve tesis edilmesi açısından tarihi bir olay olarak inanıyoruz.”

Mirzoyan, ayrıca, bölgenin gelişimini ve istikrarını sağlama açısından altyapı ve iletişim bağlantılarının tam açılmasının önemini vurguladı. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki altyapı ve taşımacılık iletişiminin tam olarak açılmasına yapıcı bir şekilde yaklaştıklarını, bunun sadece Ermenistan’ı değil, aynı zamanda bölgedeki büyük ülkeleri de ekonomik olarak destekleyeceğini ve bölgeye daha fazla barış getireceğine inandıklarını ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/07/03/Ermenistan-Dışişleri-Bakanı-Türkiye-sağlıklı-diyalog/279691