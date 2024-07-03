Ermeni tenisçi Elina Avanesyan Wimbledon’da ikinci tura çıktı

Rusya’yı temsil eden Ermeni kökenli tenisçi Elina Avanesyan, sezonun üçüncü “Grand Slam” turnuvası olan Wimbledon’da ikinci tura çıktı.

21 yaşındaki sporcu, ilk maçında dünya 47 numarası Ukraynalı Angelina Kalinina’yı 6:2, 6:3’lük setlerle mağlup etti.

Avanesyan’ın bir sonraki rakibi, ilk turda İspanyol Rebeka Masarova’yı 6:3, 4:6, 6:2 mağlup eden Rus Ludmila Samsonova (15 numaralı seribaşı) olacak.

Daha önce, Elina Avanesyan’ın Ermenistan bayrağı altında yarışacağı hakkında bilgiler yayılmıştı. Ancak resmi olarak hiçbir şey doğrulanmadı.

Avanesyan, 2002 yılında Rusya’nın Pyatigorsk şehrinde doğdu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/07/03/Ermeni-tenisçi-Wimbledon/279655