Elazığ’da En Çok Hangi Yapılar Var

Türkiye’deki; Ermeni, Rum, Süryani ve Yahudi ibadethaneleri ve mezarlıkları haritası tespit edildi.



Hrant Dink Vakfı, ‘Anadolu Kültürel Mirası’ projesi çerçevesinde Rum, Ermeni, Süryani ve Yahudi toplumları tarafından inşa edilen kilise, sinagog, manastır, okul, hastane ve mezarlık gibi yapıların envanterini çıkarttı. Yaklaşık iki buçuk yıl boyunca yapılan çalışmalar sonucunda, yaklaşık 10 bin yapı ortaya çıkartıldı. Envantere göre, 10 bin yapıdan 4 bin 600’ü Ermeni, 4 bin 100’ü Rum, 650’si Süryani ve 300’ü Yahudi toplumuna ait.

2014 yılının ilk aylarında başlayan çalışmalarda araştırmacılar; Nora Mildanoğlu, Zakarya Mildanoğlu, Mustafa Batman, Ezgi Deniz Berk, Merve Kurt, Vahakn Keşişyan, Tuna Başıbek, Aleksandros Kamburis, Şahika Karatepe, Zeynep Oğuz ve Norayr Olgar’dan oluşan ekip, çeşitli kaynaklar üzerinde yoğunlaştı. Anadolu’nun dört bir yanında hâlâ ayakta olanların yanı sıra, yıkılmış, yakılmış, korunamamış, depo ve veya ahır olarak kullanılmış, camiye çevrilmiş yapıların da listesi ortaya çıkartıldı. Projeye AB Türkiye Bakanlığı, Açık Toplum ve Chrest Vakfı’da destek oldu.

ENVANTERDEN ÇIKAN TABLO

Çalışmalarda 4600 Ermeni, 4100 Rum , 650 Süryani ve 300 Yahudi yapısı tespit edildi.

ELAZIĞ’DA EN ÇOK ERMENİ YAPILARI VAR

Türkiye’deki; Ermeni, Rum, Süryani ve Yahudi ibadethaneleri ve mezarlıkları haritası envanterlerine göre en çok ermeni yapısı bulunan iller arasında Elazığ Muş, Bitlis’in ardından 3.Sırada yeraldı. Açıklanan verilerde Muş’ta 401, Bitlis’te 325 ve Elazığ’da ise 323 Ermenilere ait yapılar olduğu bildirildi.

https://www.gunisigigazetesi.net/haber/20779600/elazigda-en-cok-hangi-yapilar-var