Dünyanın İlk Kilisesinde Bayram Kutlaması

Her yıl geleneksel olarak Hatay/Antakya’daki Tarihi Mağara Kilise olan Saint Pierre Kilisesi’nde kutlanan “Azizler Petrus ve Pavlus Bayramı” bu yıl da Kutsal Ayinle ve geniş katılımla kutlandı. Gerçekleştirilen Kutsal Ayine, Patrik Yardımcı Episkoposu ve Lübnan Peygamber İlyas Manastırı Baş Rahibi Konstantin Kayyal, Anadolu Havarisel Vekili ve Yardımcı Episkoposu Monsenyör Antuan Ilgıt başta olmak üzere çevre il ve ilçe kiliselerinin ruhani liderleri de katılım gösterdi.

Dünyanın ilk mağara kilisesi olarak kabul edilen Saint Pierre (Sen Piyer) Kilisesi”nde Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında görkemli bir ayin düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan ayinde, dünya barışı için dua eden Anadolu Havarisel Vekili ve Yardımcı Episkoposu Antuan Ilgıt, barış, kardeşlik ve birliktelik mesajları verdi.

Birliğin Yeniden Tesisinin Kararlılığına Tanıklık Ediyoruz

Episkopos Yardımcısı Ilgıt; “Bugün burada Tanrı’nın da lütfu ile bir kez daha, Hristiyan imanının temelleri ve sütunları, havarilerin kuşkusuz en önemlileri olan Aziz Petrus ve Aziz Pavlus’un bayramlarını kutluyoruz.

Burada, Katolik ve Ortodoks kardeşler arasındaki bu kucaklaşma bizlere bir yandan kardeşçe bayramı karşılaşmanın sevincini deneyimleme fırsatı verirken diğer yandan da kardeş kiliseleri birleştiren derin bağları ve yalnızca kutsal ruhun bize rehberlik edebileceği birliğin yeniden tesisine doğru birlikte ilerleme yönündeki kesin kararlılığa tanıklık ediyoruz” şeklinde konuştu.

Lübnan Aziz İlyas Manastırı Başrahibi ve Patrik Yardımcı Episkoposu Kostantin Kayyal da yaptığı konuşmasında; “Antakya kürsüsünün kurucuları olan Azizler Petrus ve Pavlus Bayramında sizlerle birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu bayram bizlere büyük anlam katmaktadır. Müjde buradan tüm dünyaya ve insanlığa yayılmıştır ve burada Mesih’in ardından giden ilk öğrencilere ‘Mesihçiler-Hristiyan’ adı verilmiştir. Bugün bu Mağara Kilisede dualarımızı hep beraberce Rabbe ilettik. Rab’den dileriz ki bizler de elçilerinin olduğu gibi, kilisesine ve imanına sahip çıkalım ve hizmet edelim.

Mesih’in Öğretisi Elçilerin Öğretisinden Farklı Değildir

Aziz Petrus, Mesih’in Tanrılığına iman eden ilk öğrenciydi. Petrus’un kaya gibi olan imanının üzerine kilisemiz kuruldu. Tarsuslu Pavlus ise İsa Mesih’le öyle bir tecrübe yaşadı ki diğer elçilerden kendisini ayırt eden de budur. Öyle ki bu tecrübe bedenini sarstı, ufkunu ve zihnini açtı ve şunu anladı ki Mesih’in öğretisi elçilerin öğretisinden farklı değildir.

Bu bayramın bize verdiği mesaj Mesih İsa’nın bizden istediği şeyle aynıdır. ‘Hangi zorluklarla karşı karşıya kalırsak kalalım, farklılıklarımıza ve karşılaştığımız zorluklara rağmen birbirimizi sevelim!’ İsa Mesih’in bizden istediği budur.

Sevgi sınırsızdır. Önemli olan insanların katledildiği, nefret ve kinin olduğu bir ortamda sevgiyi gösterebilmek ve o sevgiyi yaşamaktır. Gücümüz ne zaman biz bu sevgiyi kendi aramızda gösterirsek artacaktır ve bizim gücümüz sevgimiz olacaktır” diye konuştu.

Arapça ve Türkçe İlahilerin okunduğu, duaların edildiği görkemli Ayine Hatay’ın ilçelerinin yanı sıra farklı illerden ve yurt dışından da çok sayıda Hristiyan katılım sağladı. Genellikle gençlerin bulunduğu koronun söylediği ilahiler katılımcılar tarafından oldukça beğenildi.

Azizler Petrus ve Pavlus Bayramı Kutsal Ayini, Episkopos Kostantin Kayyal ile Episkopos Antuan Ilgıt’ın takdisleri ile sona erdi

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/dunyanin-ilk-kilisesinde-bayram-kutlamasi/