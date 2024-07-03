Açık Radyo’ya Lisans Iptali

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), daha önce 5 gün idari para cezası ve yayın durdurma kararı verdiği Açık Radyo’nun yayın lisansını iptal etti. RTÜK, 22 Mayıs tarihinde 24 Nisan günü yapılan Açık Gazete programında geçen “Osmanlı topraklarında gerçekleşen tehcir ve katliamların, soykırım olarak adlandırılan katliamların 109. yıldönümü, sene-i devriyesi. Bu yıl da anma yasaklandı biliyorsunuz” ifadeleri nedeniyle, Açık Radyo’ya üst sınırdan 189 bin 282 TL idari para cezası ve beş program durdurma cezası vermişti.



RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Açık Radyo’nun para cezasını ödemesine rağmen lisansının iptal edildiğini vurgulayarak; “Gerekçe, kurulun daha önce verdiği “toplumu kin ve düşmanlığa tahrikten” 5 gün program durdurma cezasına uymayıp yayını sürdürmesi. Oysa yayıncı para cezasını ödemiş, ancak yayını kesmemiş. Bu durum yayıncı lehine yorumlanmalıydı.” dedi.



Kararın duyulmasının ardından sosyal medyada karara dair yoğun tepki var.

https://www.avlaremoz.com/2024/07/03/acik-radyo-kapatildi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=acik-radyo-kapatildi