Milenyumun ilk azizi Acutis

Vatikan, 2006 yılında 15 yaşında lösemiden ölen İtalyan genci Carlo Acutis’i “ilk milenyum azizi” ilan etti. Kısa hayatı boyunca internet ve teknolojinin imkânlarını kullanarak Katolik inancını yaymaya çalışan Acutis, “Tanrı’nın influencer’ı” olarak anılıyordu.

Mayıs ayında kendisine atfedilen iki mucizenin Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko tarafından kabul edilmesinin ardından Acutis, Katolik Kilisesi tarafından aziz olarak tanındı. Resmi azizlik töreninin Katolik Kilisesi’nin 2025’teki jübile yılı kutlamaları sırasında Vatikan’da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bir kişinin aziz olarak ilan edilmesi için “iki mucizesinin kabul edilmesi” gerekiyor Acutis’in naaşı Asissi Kilisesi’nde tutuluyor. Kosta Rikalı bir kadın burada dua ettikten sonra kızının komadan çıktığını söylüyor. 2013’te de pankreas hastası bir çocuğun iyileşmesini sağladığı öne sürülüyor.

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/milenyumun-ilk-azizi-acutis-42483919