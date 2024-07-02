“Ermeni soykırımı”na beraat

Gazeteciler Haluk Kalafat ile Elif Akgül, “Ermeni soykırımı” ifadesiyle “Türk milletini, devletini, organlarını alenen aşağılamaktan” yargılandıkları davadan beraat etti.

Gazeteciler Haluk Kalafat ile Elif Akgül’ün 2015, 2018 ve 2019’da yayımlanan 6 haberde “Ermeni soykırımı” ifadelerini kullanmaları nedeniyle “Milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçlamasıyla yargılandıkları davanın duruşması görüldü. Çağlayan’daki İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Akgül, Kalafat ile Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Eş Direktörü Avukat Veysel Ok hazır bulundu. Duruşmayı MLSA Eş Direktörü Barış Altıntaş, Gazetecileri Koruma Komitesi, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Özgür Öğret, Clooney Vakfı temsilcileri ve gazeteciler izledi.

Duruşmada, savcı önceki celse ceza istemiyle verdiği mütalaasını tekrarladı. İddia makamının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Kalafat ve Akgül, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraatlerini talep etti. Akgül ve Kalafat’ın avukatı MLSA Eş Direktörü Veysel Ok ise müvekkillerinin üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Akgül ve Kalafat’ın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatine vararak, ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

MA

https://politikahaber.com/ermeni-soykirimina-beraat/