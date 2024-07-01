Ünlü bir Fransız dergisinde “Tigranakert: Tehdit altındaki Ermeni hafızası” yazısı yayımlandı

Monument Watch’un bildirdiğine göre Hamlet Petrosyan ve Marina Dedeyan’ın işbirliğiyle ünlü Fransız dergisi Le spectacle du monde, “Tigranakert: Tehdit altındaki Ermeni hafızası” başlıklı makaleyi yayınladı.

Makalede, “Büyük Tigran Kral adını kaşıyan bu antik kent, bugün Azerbaycan’ın işgal ettiği ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Ermeni ve Avrupa kültürünün bir cevheridir.” denildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/07/01/Fransız-dergisi-Tigranakert-Ermeni-hafızası/279321