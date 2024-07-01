Kayseri’deki pogrom görüntüleri 6-7 Eylül’ü hatırlattı

Bir çocuğun cinsel istismara uğradığı haber alındıktan sonra, Kayseri’de göçmenlerin yaşadığı mahalledeki dükkan ve evler yağmalandı, ateşe verildi.

İl müdürünün ‘Tepkinizi gösterdiniz. Sizi anladık. Buradaki mağdur şahıs Türk değil’ açıklaması Sivas olaylarını hatırlatırken mağdurun Türk olmamasının belirtilmesi ayrıca dikkat çekiciydi.

Suriyeli göçmenlere karşı uygulanan pogromun ardından gelen görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından 6-7 Eylül’e benzetildi ve cazasız kalan her pogromun bir diğer pogromun önünü açtığı ifade edildi.

1955 İstanbul Pogromu ve 2024 Kayseri pogromu. Mağdurların kimliği farklı sadece.

Hesaplaşılmadıkça, hesap sorulmadıkça daha çok benzer resim görürüz. https://t.co/MmF0b0pxZW pic.twitter.com/wDFNTYyjlJ — Levent Pişkin (@leventpuskin) July 1, 2024

Göçmenlere karşı

DEM Parti Göç ve Mülteciler Komisyonu, Kayseri’de Suriyeli mültecilere yönelik saldırıları kınadı.

Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, “Göçmenlere karşı yükseltilen ırkçılığın sonuçlarından biri de dün akşam Kayseri’de yaşanan vahşettir. Suriye’den göç etmek zorunda kalan, Kayseri’de yaşayan ailelerin evlerinin, işyerlerinin, arabalarının yakıldığı düşmanca saldırıyı kınıyoruz. Yetkililerin görevi saldırıları durdurmak, göçmenlerin yaşam hakkını korumaktır. Irkçılığın, ayrımcılığın, göçmen düşmanlığının ve körüklenen nefretin değil göçmenlerin yanındayız, birlikte yaşıyoruz, yan yanayız!”

https://www.avlaremoz.com/2024/07/01/kayserideki-pogrom-goruntuleri-6-7-eylulu-hatirlatti/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kayserideki-pogrom-goruntuleri-6-7-eylulu-hatirlatti