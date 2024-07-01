Diyarbakırlı Ermeni sanatçıdan Madımak katliamı anması

Mehmet Türk

Ermeni sanatçı Udi Yervant, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sıvas’taki Madımak Oteli’nde katledilen sanatçıları, Aşık Mahsuni Şerif’in “Bu yıl benim yeşil bağım kurudu” türküsünü ud eşliğinde seslendirerek andı.

TİGRİS HABER – Diyarbakırlı Ermeni sanatçı Udi Yervant olarak bilinen Yervant Bostancıoğlu, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’taki otelde yakılarak katledilen sanatçıları, Aşık Mahsuni Şerif’in “Bu yıl benim yeşil bağım kurudu” türküsünü, kendi çaldığı ud eşliğinde seslendirerek andı.

Türk Sanat Müziği sanatçısı, besteci ve aynı zamanda devlet sanatçısı ünvanına sahip Diyarbakırlı Ermeni Sanatçı Udi Yervant olarak bilinen Yervant Bostancı, sosyal medya platformundaki X hesabından yaptığı paylaşımda, 31 yıl önce bugün Sıvas’taki Madımak otelinde yakılarak öldürülen 33 yazar, şair, düşünür ve sanatçıyı, söylediği türkü ile andı. 2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sıvas’a giden çoğunluğu Alevi ve sol görüşlü 51 kişilik grubun kaldığı otel, ateşe verilmiş ve çıkan yangında 3 yazar, şair, düşünür ve sanatçı hayatını kaybetmişti.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Yervant, “Amaç kaşımak değil elbetteki. Bir dahaki yapılması düşünülen katlimlara, katliamcılara dik duruş sergilemektir amacımız. 2 Temmuz 1993 Sivas Madımak otelinde katledilen canlara gelsin” diyerek çaldığı ud ile Aşık Mahsuni Şerif’in, “Bu yıl benim yeşil bağım kurudu” türküsünün bir bölümünü seslendirdi.

https://www.tigrishaber.com/diyarbakirli-ermeni-sanatcidan-madimak-katliami-anmasi-109550h.htm