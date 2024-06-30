Yazar Barış Karaoğlan Vatikan’a ve Papa Franciscus’a çağrı yaptı

Vatikan ve Hristiyan Dünyasında bugün kutlanan Aziz Petrus ve Aziz Pavlus dini bayramı dolayısıyla Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’a çağrı yapan Yazar Barış Karaoğlan, Türkiye’yi ziyaret edeceğini bildiren Papa’nın ilk ziyaret etmesi gereken yerin Aziz Petrus’un ilk vaaz verdiği, Hristiyan kelimesinin ilk defa kullanıldığı, Dünyanın Bilinen İlk Kilisesi ve Papa VI. Paul tarafından “Hac Yeri” ilan edilen Hatay’da bulunan St. Pierre Kilisesi olması gerektiğini söyledi.

St. Pierre Kilisesi ile başlayan bir aşk ve umudu anlatan “Portakal Ağaçları” romanı İtalyan Asıllı Hristiyan bir Amerikalı ile Müslüman bir Türk Kadınının Aşk Hikâyesi

Türkiye’deki Hristiyan cemaati ve kiliseler için derinlikli bir okuma deneyimi sunan Barış Karaoğlan’ın yeni romanı “Portakal Ağaçları”, Antony Caprini’nin geçmişin gölgelerinden kurtulup huzuru ve sevgiyi yeniden bulma çabalarını ele alıyor.

Roman, Antony’nin Vatikan’da Kardinaller Meclisinde görev yapmış amcasının son arzusunu yerine getirmek için Hatay’daki amcasının Papaz olarak ilk görev yeri olan Saint Pierre Kilisesi’ne yaptığı yolculukla başlıyor. Bu kutsal mekân, Antony’nin içsel dönüşümünde önemli bir rol oynarken, Hristiyan ve Müslüman aşkının umuduyla tüm dünyaya bir mesaj veriyor; “Aşkın İyileştirici Gücünü Küçümsemeyin”

“Portakal Ağaçları” romanı, Hristiyan dünyasında geniş yankı bulacak özellikler taşıyor. Özellikle Vatikan’ın bu eseri önemseyerek, Hristiyanlık tarihindeki ilk kilise olan Saint Pierre Kilisesi’ne dikkat çekmesi, eserin manevi önemini vurgulamak açısından büyük bir adım olacaktır.

St. Pierre Kilisesi: Hristiyanlık İçin Önemli Bir Hac Yeri

Hatay’da bulunan St. Pierre Kilisesi, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahiptir. Dünyanın ilk mağara kiliselerinden biri olan bu kutsal mekân, Hz. İsa’nın havarilerinden Aziz Petrus’un (St. Pierre) Hristiyanlığı yaymak amacıyla ilk vaazlarını verdiği yer olarak bilinir. Her yıl binlerce Hristiyan, bu kutsal mekânı ziyaret ederek manevi bir deneyim yaşamaktadır.

Vatikan’a, Türkiye’de Bulunan Kiliselere ve Hristiyan Cemaatine Çağrı

Yazar Barış Karaoğlan, Vatikan’ı, Türkiye’deki tüm kilise yöneticileri ve Hristiyan cemaatini, “Portakal Ağaçları” romanını keşfetmeye ve bu değerli eseri cemaatleriyle paylaşmaya davet ediyor. Kitap, ruhani açıdan besleyici bir deneyim sunarken, her kesimden okuyucunun hikâyede bir şeyler bulabileceği, İtalyan asıllı Katolik bir Amerikalı ile Müslüman bir Türk kadınının aşkını anlatırken, dostluğun, umudun ve aşkın iyileştirici gücünü gözler önüne seriyor.

Yazar Barış Karaoğlan, Özellikle İtalyan asıllı bir Amerikalı’nın umudu arayış yolculuğunda aşkın iyileştirici gücüyle hayata dönüş hikayesini anlatması sebebi ile Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano Palinuro beyefendiye de özel çağrı yapan Yazar, bu anlamda kitabın önemine vurgu yaptı. Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başepiskopos Levon Zekiyan, Türkiye Süryani Katolik Patrik Vekili Korepiskopos Mgr. Orhan Çanlı ve diğer dini liderlere de çağrıda bulunan Karaoğlan, İtalya’dan Amerika’ya, Hatay’dan Adana’nın Portakal Bahçelerine uzanan bu roman ile bölgeye yeni bir akımın başlayacağına da inandığını söyledi.

HABER MERKEZİ

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