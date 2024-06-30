Bulgar Ortodoks Kilisesi yeni patriğini seçiyor

Müteşebbis Heyeti, Bulgar Ortodoks kilisesinin Patriğini ve Sofya Piskoposluğunun Mitropolitini seçmek üzere 30 Haziran’da toplandı. Bulgar Patriği ve Sofya Mitropoliti Neofit 13 Mart’ta vefat ettikten sonra patriklik makamı boş kalmıştı.

Patrik seçimi 20 Haziran’da Sen Sinod’un en yetkin aday olarak gösterdiği üç mitropolit arasından yapılacak: Vratsa Mitropoliti Gregory (ilk tur oylamada 11 oyla seçildi), Vidin Mitropoliti Daniil (32’nci tur oylamada 9 oyla seçildi) ve Loveç Mitropoliti Gavriil (42’nci tur oylamada 9 oyla seçildi).

Bulgar Ortodoks Kilisesi’nin Bulgaristan’da 13 (Sofya, Varna ve Veliki Preslav, Veliko Tarnovo, Vidin, Vratsa, Dorostol, Loveç, Nevrokop, Pleven, Plovdiv, Ruse, Sliven ve Stara Zagora piskoposlukları) ve yurtdışında 2 (Amerikan, Kanada, Avustralya ve Batı-Orta Avrupa piskoposlukları) piskoposluğu bulunmaktadır.

Bulgar Ortodoks Kilisesi’nin tüzüğüne göre bir mitropolitin Müteşebbis Heyeti toplantısında patrik adayı gösterilebilmesi için üç şartı yerine getirmesi gerekmektedir: 50 yaşın üzerinde olması, 5 yıl veya daha uzun süre mitropolit olarak görev yapmış olması ve Ortodoks düşünce tarzına ve örnek bir yaşama sahip olması.

Oylamaya her piskoposluk bölgesinden beşer, Sofya piskoposluk bölgesinden ise altışar temsilci katılır. Bulgar Ortodoks Kilisesi’nin tüm mitropolit ve piskoposlarının yanı sıra Rila, Bachkovo ve Troyan manastırlarından birer temsilci, her manastır cemaatinden bir rahip ve bir rahibe olmak üzere iki temsilci ve orta dereceli ilahiyat okullardan bir temsilci de oylamaya katılır. Seçim konseyine katılan tüm üyelerin de oy hakkı vardır.

Seçim konseyinin her üyesinin oy kullanma hakkı var ve oyların en az üçte ikisini alan aday, kanonik ve yasal olarak Bulgaristan Patriği ve Sofya Metropoliti olarak ilan edilecek.

https://bnr.bg/tr/post/102013160/bulgar-ortodoks-kilisesi-yeni-patrigini-seciyor