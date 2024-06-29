MHP’li Karakoç’dan ‘Ekümenlik’ Soru Önergesi

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MHP Kahramanmaraş Milletvekili, AB Uyum Komisyonu Sözcüsü, Millî Savunma Komisyonu Sözcüsü, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyon Üyesi Zuhal Karakoç Dora kendi sosyal sayfasında paylaşım yaparak Ekümenlik meselesine açıklık istedi. İşte o paylaşımı:

Geçtiğimiz haftalarda Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos’un uluslararası platformlarda ekümenik sıfatını kullanarak Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi görüşlerine aykırı şekilde temsil edilmesi hakkında Dışişleri Bakanımız Sayın Sayın Hakan Fidan’a yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle vermiş olduğum soru önergesi:

“Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos’un ekümenik sıfatını kullanarak uluslararası platformlarda Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi görüşlerine aykırı şekilde temsil edilmesi ve özellikle son olarak Kırım’ın Dostları toplantısında bu sıfatla bulunması, ülkemizin egemenlik haklarını ve diplomatik duruşunu olumsuz etkilemektedir. Patriğin herhangi bir ülkeyi veya siyasi yapıyı temsil etmemesine rağmen bir bayrak ile temsil edilmesi ise durumu daha da kritik hale getirmektedir. Ayrıca bu süregelen sorumsuz filler bütünü bağımsızlığımızın ve milli egemenliğimizin uluslararası hukuk açısından en büyük meşruiyet kaynağı olan Lozan Antlaşması’na da aykırıdır.



Bu çerçevede:

1. Fener Rum Ortodoks Patriği’nin ekümenik sıfatını kullanarak uluslararası platformlarda yer alması ve toplantılara katılması konusunda Dışişleri Bakanlığımızın resmi tutumu nedir?

2. Eğer resmi tutumumuz ‘ekümenik’ iddiasını reddediyorsa, Patrik ve Patrikhane bu tür toplantılara katılmasından dolayı resmi makamlar tarafından bugüne kadar uyarılmış mıdır? Patrikhane’nin ‘ekümeniklik’ iddiasının başta Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin mevzuatı gereğince kabul edilemez olduğuna ilişkin olarak T.C. Fatih Kaymakamlığı’nın 15.08.2022 tarihli açıklamasına Patrikhane ne cevap vermiştir?

3. T.C. Fatih Kaymakamlığı açıklamasına rağmen Patrik, İsviçre’de toplanan Ukrayna konulu toplantıya davet aldığında izin almak amacıyla Türk makamlarına başvurmuş mudur?

4. Patrik İsviçre’deki toplantıya izinsiz gitmişse hakkında soruşturma açılacak mıdır?

5. Konferans öncesinde, Patriği bu sıfatla davet eden İsviçre ve Ukrayna yetkilileri ile temasa geçilerek böyle bir davetin yapılamayacağı; aksi takdirde Türkiye’nin toplantıya katılmayacağı muhataplara söylenilmiş midir? Değilse, neden harekete geçilmemiştir?

6. Toplantıya davet edilen teşkilatlar (organisations) bölümünde Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu, AGİT, BM gibi kurumsal yapısı konusunda hiçbir şüphe bulunmayan teşkilatlar yer alırken aynı bölümde sadece ‘Ecumenic Patriarchate’ sıfatıyla Fener Rum Patrikhanesi’nin yer almasını nasıl değerlendiriyorsunuz?”

https://www.haberanaliz.net/haber/mhpli-karakocdan-ekumenlik-soru-onergesi-21299