Bundestag AB İlişkileri Komitesi Başkanı: ”Ermenistan her zaman bir Avrupa ülkesi olmuş ve geleceği Avrupa’da”

Almanya Federal Meclisi (Bundestag) AB İlişkileri Komitesi Başkanı Anton Hofreiter, Ermeni milletvekillerle bugün gerçekleşen görüşme sırasında, “Ermenistan her zaman Avrupalı bir ülke olmuştur ve geleceği de Avrupa’dadır” diye vurguladı.

Ermenistan Ulusal Meclisi “Sivil Sözleşme” Partisi Meclis Grubu Başkanı Hayk Konjoyan, Facebook sayfasında bu konuda bir paylaşımda bulundu.

“Berlin’de bugün Bundestag AB İlişkileri Komitesi Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldik. Ermenistan-AB ilişkilerinin derinleştirilmesi perspektiflerini ele aldık.

“Her iki taraf da Ermenistan’ın demokratik gelişiminin, Ermenistan’ın direncini ve güvenliğini artırması gerektiğini kaydetti. Ermenistan-AB ekonomik ve enerji iş birliğinin derinleştirilmesi ve gelecek projelerden konuştuk.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/06/28/Bundestag-AB-Ermenistan/279211