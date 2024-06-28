AZİZLER PETRUS VE PAVLUS BAYRAMI SAİNT PİERRE KİLİSESİ’NDE KUTLANACAK

MUSTAFA SAĞLAM

Azizler Petrus ve Pavlus Bayramı yarın Saint Pierre Kilisesi’nde yapılacak ayin töreni ile kutlanacak.

Medeniyetler Şehri Hatay’da asırlardır birlikte kardeşlik içerisinde yan yana yaşadığımız Hristiyan Cemaati tarafından kutlanan Azizler Petrus ve Pavlus Bayramı yarın Saint Pierre Kilisesi’nde yapılacak ayin töreni ile kutlanacak.

29 Haziran Cumartesi günü kutlanacak olan Azizler Petrus ve Pavlus Bayramı hakkında bilgilendirmede bulunan Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, “Azizler Petrus ve Pavlus Bayramı Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna’yı temsilen Episkopos Kostantin Kayyal’in riasetinde 29 Haziran Cumartesi günü Saint Pierre Kilisesi’nde saat 8.00’da yapılacak kutsal ayin ile kutlanacaktır. Saat 10.00’da Ortodoks ve Katolik Kiliselerinin temsilcilerinin katılacağı evrensel dua yapılacaktır.” dedi.

https://www.hataysoz.com/ilce-haberleri/azizler-petrus-ve-pavlus-bayrami-saint-pierre-kilisesinde-kutlanacak