Sanatçı Sarkis’ten Hrant Dink anısına

Sanatçı Sarkis’in Hrant Dink için ürettiği yeni vitrayın hikâyesini keşfetmek için 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı’nda bir etkinlik düzenleniyor.

3 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00’de gerçekleşecek bu özel sohbette Sarkis, 19 Ocak 2007’de Hrant Dink’in öldürülmesinin trajik izlerini 2024’e taşıyan, daha önce hiç görülmemiş bir vitrayın hikâyesini anlatacak. Sarkis bu özgün eserin Rönesans’ın dev isimleri Mantegna ve Grünewald’ın eserleriyle ve ünlü yönetmen Pier Paolo Pasolini’nin bir filmiyle nasıl bağlantılı olduğunu dinleyicilerle görseller eşliğinde paylaşacak. Etkinliğin dili Türkçe. 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı’nda katılım 40 kişi ile, Zoom’da ise 100 kişi ile sınırlı. Etkinliğe katılmak için kayıt olmak gerekiyor. Detaylara Hrant Dink Vakfı’nın internet sitesindenulaşılabilir.



Sarkis, 1938 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesinde resim ve iç mimari eğitimi aldı. İlk sergisini 1960 yılında İstanbul Sanat Galerisi’nde açtı. 1964 yılında Paris’e taşındı, 1967 Paris Bienali’nde resim ödülü kazandı. 1980-1990 yılları arasında Strasbourg École des Arts Décoratifs yöneticiliğini yaptı. 1988-1995 arasında Institut des Hautes Études en Arts Plastiques’de bir seminer verdi. 1991 yılında Grand Prix National de Sculpture heykel ödülünü aldı. Sanat yaşamı boyunca disiplinler arası yerleştirmeler de dâhil olmak üzere birçok araçla çalıştı. Çalışmaları Louvre Müzesi, MAMCO, Gugenheim Müzesi, Musée d’Art Contemporaine, George Pompidou Müzesi gibi birçok sanat kurumu, galeri ve müzede sergilendi. Sarkis’in 2023 yılında Arter’de “Sonsuz” adlı sergisi yapıldı. Paris’te yaşamını sürdürüyor.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30543/sanatci-sarkisten-hrant-dink-anisina