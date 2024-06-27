Azberyacan, Ermenistan hava sahası üzerinden yaptığı uçuşlar için Ermenistan’a yaklaşık 50 bin Euro ödedi

Ermenistan Sivil Havacılık Komitesi’nden edinilen verilere göre, 1 Ocak – 31 Mayıs 2024 tarihlerinde Ermenistan Cumhiuriyeti’nin hava sahası üzerinden uçuşlar yapmak için Azerbaycan havayolları “HAYAERONAVIGATSYA” (ՀԱՅԱԷՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻԱ) şirketine toplam 49.459 Euro ödediler.

Ödeme, “Eurocontrol” Örgütü’nün Merkez Ofisi arabuluculuğuyla belirlenen uygulamalara uygun bir şekilde yapıldı.

“HAYAERONAVIGATSYA” kapalı şirketi, Ermenistan hava sahasında uçuşlar yapmak için hizmet veriyor.

«Eurocontrol», hava navigasyonun güvenliği ile ilgili konuları uygulanan Avrupa’lı bir örgütüdür.

2023 yılının ilk 6 ayındaki uçuşlar için Azerbaycan tarafından Ermenistan’a ödenen para yaklaşık 40.000 Euro olmuştu, tüm 2023 yılı için ödenen para ise toplam 80.000 Euro’ya artmıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/06/27/Azberyacan-Ermenistan-hava/279097