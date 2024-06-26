Tiyatro ve sinemanın büyük oyunculardan Kevin Spacey, “Altın Kayısı” film festivalinin onur konuğu

Yerevan Uluslararası Film Festivali “Altın Kayısı”nın onur konuğu, sadece kendi neslinin değil, aynı zamanda birçok kişiye göre tüm zamanların en iyi sanatçılarından biri olan, tiyatro ve sinemanın en büyük oyuncusu Kevin Spacey’dir.

Spacey, sadece iki kez Oscar kazanan biri değil, aynı zamanda bir Oyunda En İyi Erkek Oyuncu dalında Laurence Olivier Ödülü ve bir Televizyon Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu dalında Altın Küre Ödülü sahibi.

1990’lar ve 2010’ların en önde gelen Amerikan filmlerinde, “K-Pax” (2001), “Yedi” (1995), “Amerikan Güzeli” (1999), “Şüpheli Şahıslar” (1996), “House of Cards” TV dizisi (2013-2017) ve başka karakterleri canlandırdı.

Kevin Spacey, son 40 yılın en iyi Amerikan ve İngiliz yönetmenleriyle iş birliği yaptı: David Fincher, Alan Parker, Sam Mendes, Edgar Wright, Curtis Hanson, J. C. Chandor, John Lasseter, Duncan Jones, Mike Nichols, Bryan Singer, James Foley, Alan J. Pakula ve diğerleri. Ekranda Brad Pitt, Martin Freeman, Al Pacino, Kim Basinger, Russell Crowe, Sam Rockwell, Gwyneth Paltrow, Jeff Bridges, Jack Lemmon, Annette Bening gibi yıldızlarla birlikte göründü.

Festival bu yıl 7-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu yıl da uluslararası film festivali, dünyanın farklı ülkelerinden yarışmalı filmleri ve en prestijli (Cannes, Berlin vb.) film festivallerinden filmleri halka sunacak. Dünya sinema figürleri Ermenistan’a gelecek ve sinema severlere deneyimlerini ve sanatlarını sunacaklar.

“Altın Kayısı”, bu yıl iki büyük adamın 100. doğum günlerine özel bir önem verecek: Charles Aznavour ve Sergey Parajanov.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/06/26/Tiyatro-sinemana-Kevin-Spacey-Altın-Kayısı-film-festivali/278970