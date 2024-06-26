Patrik Maşalyan Surp Sarkis Kilisesi’nin restorasyonu için Diyarbakır’da

Diyarbakır’da yıllardır yıkık vaziyette duran Surp Sarkis Ermeni Kilisesi’nin yenilenmesi için ilk adım 27 Haziran Perşembe günü atılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ayırdığı ödenekle çalışmalar başlayacak. Ancak proje için ilave kaynak bulunması da gerekiyor.

Diyarbakır’daki tarihi Ermeni kiliselerinden Surp Giragos yenilendi ancak yine Suriçi’ndeki Surp Sarkis yıkık vaziyette. Kilise 2023’teki 6 Şubat depremlerinde daha da hasar gördü.



Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi Vakfı, kendisine bağlı kilisenin yenilenmesi için uzun süredir çalışma yürütüyordu. Proje hazırlandı, Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı.



Hayli kapsamlı projede kilisenin yenilenmesinin yanısıra atölyeler, konferans salonları, sergiler de var.



Kültür ve Turizm Bakanlığı proje için 5 milyon TL’lik bir ödenek ayırdı.



Bu çerçevede çalışmalara 13 Haziran’da başlanacaktı. Ancak Bayram tatili ve diğer gelişmeler nedeniyle restorasyon çalışmaları töreni 27 Haziran’a ertelendi.

Patrik Maşalyan 26 Haziran’da Diyarbakır’a gitti. Çarşamba günü vali ve diğer yetkililerle görüşecek olan Patrik Maşalyan 27 Haziran’da saat 11.00’de kilisede yapılacak bir ayinle restorasyon çalışmalarını başlatacak.



Edindiğimiz bilgilere göre projenin tamamlanması için toplamda 60 milyon TL civarında bir kaynak gerekiyor. Vakıf ve Ermeni toplumu kalan bu kaynağı da tamamlamak için çalışmalar sürdürüyor.

Bu nedenle Patrik Maşalyan, Surp Sarkis Ermeni Kilisesi’nin restorasyonuna destek sağlanması amacıyla çağrı da yapacak.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30537/patrik-masalyan-surp-sarkis-kilisesi-nin-restorasyonu-icin-diyarbakir-da