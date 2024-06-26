Kevin Spacey Altın Kayısı Festivali’nin onur konuğu; Ermenistan’da tepki var

Ermenistan’da Altı Kayısı film festivali yaklaşıyor. Festivalin Onur Konuğu olarak Kevin Spacey ismi açıklanınca, ismi bir dizi taciz davasıyla gündeme gelen aktörün “onurlandırılması” ülkede eleştirilere yol açtı.

Festival, 25 Haziran Salı günü Spacey’nin festivale katılacağını duyurdu ve onu “Çoğu kişiye göre tüm zamanların en büyük sanatçılarından biri” olarak tanımladı.



Gönderi daha sonra Spacey’nin ziyaretinin ‘festivalin genel sponsoru Yerevan Belediyesi’nin desteğiyle mümkün olduğu’ şeklinde düzenlendi.



Yerevan Belediye Başkanı’nın basın sözcüsü Hayk Kostanyan belediyenin festivali finanse etmesi sonucunda ‘favori aktörünün başkentte olacağını’ belirtti.



Ancak pek çok kişi, festival komitesini ve belediyeyi, 14 yaşındaki bir erkek çocuğuna yönelik cinsel taciz de dahil olmak üzere çok sayıda benzer suçlama ile karşı karşıya olan aktörü davet ettiği için eleştirdi.



Festival gönderisinin altında bir Facebook kullanıcısı ‘Neden o?’ diye sorarken, ‘Gençlere saldırdı. Onu nasıl onurlandırabiliriz? Sanatçı olabilir ama mağdurlara zarar verdi. Bu adil değil’ eleştirileri de geldi.



Spacey yakın tarihli bir röportajında ​​ ‘[insanlara] o sırada istemediklerini bilmediğim bir şekilde cinsel anlamda yaklaştığımı ve dokunduğumu kabul ediyorum” dese de suçlu olmadığını savunuyor.



Spacey kendisine karşı açılan çok sayıda cezai kovuşturmalardan bazılarında beraat etti, ya da dava düştü.



Freedom House’un Ermenistan temsilcisi Andranik Shirinyan, tercihi eleştirdi.



Sihirinyan “Cezanın yokluğu, şiddetin veya ahlaki açıdan kınanacak bir eylemin olmadığı anlamına gelmez; özellikle de şiddet, baskın konumdaki biri tarafından reşit olmayan bir kişiye, bu durumda çok daha savunmasız durumda olan 14 yaşındaki bir çocuğa karşı uygulandıysa” dedi.



Toplumsal cinsiyet uzmanı Arusik Ohanyan, cinsel şiddet vakalarının kanıtlanmasının çok zor olduğuna dikkat çekerek, ‘Ancak bir kişi sakin bir şekilde konuşarak böyle bir şey yaptığını söylüyorsa bu bile onun avukatı rolünü üstlenmekten vazgeçmeniz için yeterli” dedi.



Helsinki Yurttaşlar Derneği Vanadzor’dan Vardine Grigoryan, 2017’de Elton John’un ziyaretini cinsel yönelimi nedeniyle protesto eden muhafazakar Ermenilerin çoğunun Spacey’nin ziyaretine itiraz etmeyeceğini belirterek “‘Ve bu farklılığın cevabı çok ilkel: toksik erkeklik ve şiddet” ifadelerini kullandı.



Kadına Yönelik Şiddeti Durdurma Koalisyonu, derin endişelerini dile getiren bir bildiri yayınladı ve festival organizatörlerini Spacy’nin katılımını iptal etmeye çağırdı.



Henüz ne Altın Kayısı Film Festivali ne de Spacey, eleştirilere yanıt verdi.

Festival bu yıl 7-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

(Ajansar, OC Media)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/30540/kevin-spacey-altin-kayisi-festivali-nin-onur-konugu-ermenistan-da-tepki-var