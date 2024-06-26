İsviçre’deki patrik krizinin perde arkasını SABAH açıklıyor: Türkiye’nin tepkisi Patrikhane’yi sildirdi!

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Fener Rum Patriği Bartholomeos’un 15-16 Haziran’da İsviçre’de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi’ne katılması tartışmaları beraberinde getirdi. Zirveye katılımla ilgili tüm hassasiyetleri etkinliği organize eden Ukrayna ve İsviçre’ye zirve öncesinde ve zirve sırasında aktaran Türkiye, bu hususların dikkate alınmaması üzerine hızla duruma tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ana oturumdaki hitabının hemen ardından toplantı salonundan ayrılırken Zirve Ortak Bildirisi’ne toplantının bitiminden günler sonra eklenen “ekümenik patriklik” isminin, Türkiye’nin tepkisi üzerine yeni bir liste yayınlanarak ortak bildiriden çıkartılması dikkat çekti.

OKAN MÜDERRİSOĞLU

Edinilen bilgiye göre İsviçre’de yapılan Ukrayna Barış Zirvesi’nde 90’dan fazla ülke ile 20’den fazla STK, dernek, uluslararası örgüt ve benzeri kurum temsil edildi. Türkiye’nin adı Zirve Ortak Bildirisine eklendiği sırada Fener Rum Patrikhanesi “sözde ekümenik” sıfatı listede yoktu. Zira, gözlemci olduğu için bu mümkün de değildi. Patrikhanenin ismi, Zirve Ortak Bildirisi’ne toplantının bitiminden günler sonra eklendi. Dışişleri Bakanlığı anında duruma tepki gösterdi. İsviçre ve Ukrayna makamları Patrikhane’nin isminin yer almadığı yeni bir liste yayınlamak zorunda kaldı.

TEPKİ GECİKMESİZİN VERİLDİ

Ankara, zirveye katılımla ilgili tüm hassasiyetleri etkinliği organize eden Ukrayna ve İsviçre’ye zirve öncesinde ve zirve sırasında aktardı. Türkiye’nin zirveye katılımla alakalı hassasiyetlerinin tam manasıyla dikkate alınmaması üzerine gecikmeksizin tepki verildi. Ukrayna Ortodoks kilisesi Rus Ortodoks Kilisesi’nden ayrılarak İstanbul’daki Fener Rum Patrikliği’ne bağlanmayı kabul etti. Ankara, gözlemci olarak zirvede bulunan Patriğin rolünü bu kapsamda yorumlamayı tercih etti. Ancak Ortak Bildiride Patriğin imzacı olarak yer almasının kabul edilemez olacağı muhataplara bildirildi.

FİDAN, HİTABININ ARDINDAN AYRILDI

İki gün olarak planlanan zirvede, cumartesi akşam üstü ana oturum, Pazar günü ise gıda güvenliği, nükleer güvenlik ve insani konulardaki paneller düzenlendi. Dışişleri Bakanı Fidan’ın gıda güvenliği konulu panele Kenya Dışişleri Bakanı ile beraber moderatörlük yapması sözkonusuydu. Buraya, toplantıdan bir gün önce İsrail ve GKRY’nin de davet edildiği öğrenildi. Fidan, zirvenin ana oturumunda konuştuktan hemen sonra toplantı salonundan ayrıldı. Kendisinden sonra söz alan konuşmacıları dinlemedi ve o akşam yapılan diğer faaliyetlere de katılmadı. Fidan, Pazar günü eş moderatörlüğünü yapacağı panele iştirak etmekten de vazgeçti ve hemen Türkiye’ye döndü.

İSVİÇRE VE UKRAYNA’DAN İZAHAT İSTENDİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de konuya ilişkin açıklamasında Bakan Fidan’ın Fener Rum Patriği Bartholomeos ile resmi bir ikili görüşme yaptığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Keçeli, zirvenin sonunda kabul edilen ve kamuoyuyla paylaşılan Ortak Bildiri’ye bilahare Fener Rum Patrikhanesi’nin isminin de imzacı olarak eklendiğine dair iddialarla ilgili olarak zirvenin organizatörleri İsviçre ve Ukrayna’dan izahat istendiğini aktardı.

Keçeli, “Öte yandan, Fener Rum Patrikhanesi’nin konumuna ilişkin devlet politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığı da izahtan varestedir” dedi.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2024/06/26/isvicredeki-patrik-krizinin-perde-arkasini-sabah-acikliyor-turkiyenin-tepkisi-patrikhaneyi-sildirdi?paging=3