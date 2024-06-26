Hindistan Dışişleri Bakanı: Ermenistan’ın konumu bizim için çok önemli, Avrupa ile Doğu arasındadır

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Avrasya ülkelerinden Hindistan’a gelen bir grup gazeteciyle yaptığı toplantıda, “Hindistan için Ermenistan’ın konumu, Avrupa ile Doğu arasında yer alması nedeniyle çok önemlidir ve bu nedenle iki ülke arasında iyi ilişkiler kurulmuştur.” dile getirdi.

Ermenistan-Hindistan ilişkilerinden bahseden Jaishankar, “Ekonomik, kültürel, politik ve diğerleri gibi çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan bağları geliştirmek için birçok fırsat var. Dolayısıyla burada yapılacak çok şey var” dedi.

Son dönemde birçok ülkenin tartışma konusu haline gelen lojistik mega projelerinin hayata geçirilmesi konusuna da değinen Hindistan Dışişleri Bakanı, şunları kaydetti:

“Son yıllarda, yeni ulaşım ve lojistik koridorlarının açılması fırsatlarıyla sonuçlanan birçok değişiklik meydana geldi. Çabahar Limanı’nın birçok eyalet için önemli bir rol oynadığı Kuzey-Güney ulaşım rotası hakkında çok fazla konuşuluyor.

Orta Asya Koridoru da alternatif rota olarak değerlendiriliyor. Başka alternatifler de olacak çünkü önceki tüm koridorlar seksen ila doksan yıl önce kurulmuştu ve bunların kaynakları ve yetenekleri tükenmişti.”

ERMENİ HABER AJANSI